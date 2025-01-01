AI保険説明動画ジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

複雑なポリシーを説明するためにリアルなナレーション生成を使用して、迅速に明確な保険動画を作成します。

197/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の健康保険プランのユニークな利点を強調するために、異なる保険提供者をオンラインで比較する潜在顧客向けの45秒の簡潔な動画を作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊かであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を補完する明確なオンスクリーンテキストとグラフィックを組み込んで、保険ポリシーのすべての詳細が明確に提示されるようにします。音声は直接的で自信を与えるものであり、HeyGenの字幕/キャプションがアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
保険ブローカーが個別のクライアント更新情報を送信することを目指して、30秒の動画を作成し、新しいオファリングや年次レビューオプションを紹介します。この動画は、明確でブランド化されたコミュニケーションを重視する忙しいクライアントを対象としており、HeyGenのテンプレートとシーン、強力なブランドコントロールを活用したモダンで洗練されたビジュアルスタイルを特徴としています。メッセージを強化するためにメディアライブラリから関連するストックビジュアルを組み込み、ブランドの信頼性を強化する明確で信頼できる声で届けます。
サンプルプロンプト3
保険会社のマーケティングマネージャーに最適な、期間限定オファーの注目を迅速に集めるための15秒のインパクトのあるソーシャルメディア動画を生成します。このダイナミックな動画は、視聴者に直接語りかける表現力豊かなAIアバターを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。ビジュアルスタイルは鮮やかで注目を集めるものであり、アップビートなバックグラウンドミュージックとクイックカットを組み合わせてエンゲージメントを最大化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI保険説明動画ジェネレーターの仕組み

複雑な保険ポリシー情報を迅速に明確で魅力的な説明動画に変換し、複雑な概念を視聴者が理解しやすく記憶しやすいものにします。

1
Step 1
スクリプトを書く
まず、保険ポリシーの説明をテキストエディタに書くか貼り付けます。私たちのプラットフォームは、強力なテキストからビデオへの技術を活用して、テキストを直接魅力的なビデオナレーションに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
情報を提示し、人間味を加える魅力的なAIアバターを選択し、複雑な保険トピックを明確に伝えます。
3
Step 3
ブランドをカスタマイズ
ブランドの色とロゴをブランドコントロールを使用して適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保し、保険の説明を独自のものにします。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
クリック一つで、AIがプロフェッショナルなAIナレーション生成を含むビデオを生成します。完成した保険説明動画をさまざまな形式でエクスポートし、プラットフォーム間で共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア動画を生成

.

保険の概念を説明し、より広い視聴者にリーチするために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編動画を迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは保険のような複雑なトピックの説明動画をどのようにして魅力的に作成できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなアニメーション説明動画を簡単に作成するための高度なAIビデオジェネレーターです。保険ポリシーのような複雑なテーマを、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、明確で理解しやすいコンテンツに変換し、メッセージを非常に魅力的にします。

HeyGenを使用してテキストをビデオに変換するプロセスはどのように行われますか？

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用すると、スクリプトを入力するだけで、AIビデオジェネレーターが瞬時にそれを生き生きとしたものにします。これには、リアルなAIアバターの生成、自然なナレーションの生成、より広いアクセシビリティのための字幕/キャプションの自動追加が含まれます。

HeyGenは特定のブランドガイドラインやビジュアルアイデンティティに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、お好みのフォントをビデオに統合することができます。メディアライブラリを活用してコンテンツをさらにパーソナライズし、すべてのビデオがソーシャルメディア動画や製品デモ動画のためにユニークなブランドアイデンティティを反映するようにします。

HeyGenは説明動画以外の多様なビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、製品デモ動画、テスティモニアル動画、魅力的なトレーニング動画など、さまざまなビデオタイプの作成を簡素化するために設計された多用途なプラットフォームを提供します。強力なビデオテンプレートとAIツールを活用して、視聴者を魅了し、トレーニングのエンゲージメントを向上させる高品質なコンテンツを効率的に制作できます。