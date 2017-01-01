AI指示ビデオジェネレーター：簡単なハウツービデオ
パーソナライズされたビデオ指示で従業員のオンボーディングを向上させましょう。新入社員を重要なステップに導くリアルなAIアバターを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチーム向けに、新しいソフトウェア機能を従業員に紹介する60秒のAI指示ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確、そしてフォローしやすいもので、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して構造化されたプレゼンテーションを行い、落ち着いた権威ある声でのナレーション生成を行います。字幕/キャプションもアクセシビリティのために重要で、AI指示ビデオジェネレーターが内部コミュニケーションを効率化する方法を示します。
デジタルマーケター向けに、新しい製品機能を宣伝する45秒の生成AIビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは高速でコンバージョンに焦点を当て、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなストック映像を統合し、自信に満ちたAIアバターが主要な利点を伝えます。説得力のある声のトーンが、さまざまな広告配置に最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの戦略的な使用によって補完されることを確認してください。
YouTubeショートをターゲットにしたコンテンツクリエイター向けに、50秒のAIビデオジェネレーターショーケースを制作してください。ビジュアルスタイルはトレンディで視覚的に豊かで、アニメーションテキストと鮮やかな色を取り入れ、若々しくエネルギッシュな声でのナレーションを行います。このプロンプトは、テキスト-to-ビデオジェネレーターのシンプルさを強調し、HeyGenのAIアバターとすぐに利用可能なテンプレートとシーンを活用して、クリエイターが魅力的なコンテンツを迅速に制作できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI生成ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的でプロフェッショナルなAI生成ビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはテキストをビデオに変換し、ソーシャルメディアからトレーニングビデオまで、さまざまなニーズに合わせて素晴らしいコンテンツを迅速に制作できます。
AIアバターをカスタマイズしてユニークなビデオコンテンツを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、ブランドやメッセージに合わせてカスタマイズできます。このクリエイティブなコントロールにより、あなたのメッセージを効果的かつユニークに伝えることができます。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなクリエイティブリソースを提供しますか？
HeyGenは、ビデオ制作を開始するための豊富なテンプレートとシーンのライブラリを提供します。これらの事前設計されたオプションにより、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成し、魅力的なソーシャルメディアビデオやトレーニングモジュールを簡単に作成できます。
HeyGenはAIビデオでブランドの一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenの強力なAIビデオエディターには包括的なブランディングコントロールが含まれており、ロゴやブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのAI生成ビデオがすべてのプラットフォームでブランドアイデンティティに完全に一致します。