プロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に制作するのに苦労していますか？この60秒の説明ビデオは、小規模ビジネスオーナーを対象に、明確でプロフェッショナルなソリューションを提供します。簡単に使えるテンプレートとシーンを活用して迅速にビデオを作成し、クリアなメッセージを伝えるための鮮明なボイスオーバー生成と、心地よい企業用ジングルを伴います。
教育者やトレーナーの皆さん、30秒の指導ビデオで明確で記憶に残るレッスンを提供しましょう。メディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルを取り入れてスタジオ品質のビデオを実現し、すべてのディテールを明確にします。自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、元気で励みになる教育用メロディーで提供します。
15秒の革新的な技術ショーケースでコンテンツ制作の未来を解き放ちましょう！このダイナミックなプロンプトは、技術愛好家に最適で、革新的なAIアバターを使用してコンセプトをどれだけ迅速にビジュアルに変換できるかを示します。洗練された未来的なビジュアル美学を投影し、活気ある電子音楽と組み合わせ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでどのプラットフォームにも簡単に適応させることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を支援しますか？
HeyGenは、テキストをスタジオ品質のビデオに変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを提供することで、クリエイティブチームが効率的に魅力的なコンテンツを制作できるようにします。
HeyGenはどのような種類のビデオを生成できますか？
HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターで、魅力的なトレーニングビデオやソーシャルメディア投稿から包括的な指導ビデオまで、多様なコンテンツを生成できます。豊富なテンプレートライブラリを活用しています。
HeyGenで作成したビデオにブランドをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、会社のロゴや特定のカラーパレットを統合できます。これにより、オートキャプションで強化されたすべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致します。
なぜHeyGenを選んで効率的なビデオ制作を行うべきですか？
HeyGenは、ビデオ制作の時間とコストを大幅に削減する使いやすいプラットフォームを提供します。AIアバターとボイスオーバーを使用した直感的なテキスト-to-ビデオ機能により、誰でもプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオを効率的に生成できます。