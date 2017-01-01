AI指示生成ツール: 明確なステップバイステップガイドを作成

AI駆動の精度で複雑なタスクを簡素化し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで即座に明確なステップバイステップの指示を生成します。

AI指示生成ツールで生産性を解き放ち、複雑なタスクを簡素化します。この45秒のビデオは、効率を求める忙しいプロフェッショナルやプロジェクトマネージャーを対象としています。ビデオは、スピーディーでモダン、エネルギッシュなビジュアルと、自信に満ちた明瞭なナレーションで構成されており、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使って簡単に作成されます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
直感的で使いやすいインターフェースが、どのようにして出力を簡単にカスタマイズできるかを発見してください。この30秒のビデオは、小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターに最適です。明るく、クリーンで直感的なビジュアルと、励ましのあるフレンドリーなナレーションが期待でき、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを活用しています。
サンプルプロンプト2
トレーニングや教育資料を、明確で簡潔な指示を生成することで向上させましょう。この60秒のビデオは、企業のトレーナーや教育者向けに設計されています。プレゼンテーションは、プロフェッショナルで情報豊か、かつ魅力的なビジュアルスタイルを採用し、明確で権威あるナレーションがHeyGenのリアルなAIアバターを通じて実現されます。
サンプルプロンプト3
どんなプロセスも、完璧なステップバイステップの指示で解明し、複雑なプロセスを簡素化します。この40秒の説明ビデオは、技術チームやサポートスタッフ向けです。このビデオは、動的で指導的なビジュアルコンテンツを使用し、HeyGenのナレーション生成を使ってシームレスに生成された落ち着いた説明的なナレーションを特徴としています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI指示生成の仕組み

AIの力を活用して、明確で簡潔、かつプロフェッショナルなステップバイステップの指示を簡単に作成します。複雑なタスクを簡素化し、理解を深めます。

1
Step 1
入力を作成
明確なプロンプトを書くか、詳細なコンテンツを提供してタスクを定義します。この基本的なステップにより、AIがあなたの特定の指示ニーズを初期入力に基づいて理解します。
2
Step 2
指示を生成
AI駆動のライティングアシスタントを活用して、入力コンテンツから構造化された、わかりやすいステップバイステップの指示を自動的に生成します。
3
Step 3
出力をカスタマイズ
生成された指示の外観とフォーマットを調整します。テンプレートとシーンを利用して、最適な明確さとブランディングのために出力をカスタマイズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
指示ガイドを完成させ、配布の準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに適した形にし、チームと簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を向上

.

複雑な手順や技術文書を明確で簡潔な指示ビデオで簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI指示生成ツールとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、あなたの書いたスクリプトを魅力的なステップバイステップのビデオ指示に変換します。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用し、複雑なタスクを簡素化し、明確で簡潔な指示の作成を非常に効率的にします。

HeyGenを使ってSOPやトレーニングガイドなど、さまざまなタイプのAI指示を作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルな作業指示、SOP、包括的なトレーニングおよび教育ガイドを生成することができます。特定のフォーマットやテンプレートで出力を簡単にカスタマイズし、あらゆる指示のニーズに対応できます。

AI生成された指示がブランドと一貫性を保つにはどうすればよいですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、その他のブランド要素をAI指示にシームレスに組み込むことができます。これにより、すべての構造化されたガイドが会社の独自のアイデンティティを反映します。

HeyGenは複雑な手順の文書化プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは文書化プロセスを大幅に簡素化します。技術的な文章をわかりやすい指示やチュートリアルに変換し、理解を深め、手順コンテンツへのユーザーの関与を向上させます。