ビジネス用AIビデオメーカーで瞬時にプロフェッショナルなビデオを
高度なAIアバターを使用して、高品質なマーケティングおよび説明ビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
テックスタートアップを対象にした60秒の説明ビデオを開発し、複雑なソフトウェア機能を明確かつ効果的に伝える方法を示してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、アニメーショングラフィックスと画面上のテキストを使用して技術的な概念を分解し、正確で権威あるナレーションで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能の力を強調し、詳細なドキュメントを魅力的で高品質なビデオに簡単に変換する方法を示してください。
新しいコースや製品を発表しようとしているコンテンツクリエイター向けに、ダイナミックな45秒のプロモビデオを制作してください。ビジュアルの美学は活気に満ち、速いテンポで、動的なタイポグラフィとストック映像を組み合わせ、エネルギッシュな背景音楽に合わせてください。HeyGenの既成テンプレートとシーンを活用することで、クリエイターが視聴者を魅了し、コンバージョンを促進するビデオクリップを迅速に作成できる方法を示してください。
多国籍企業の人事部門を対象にしたプロフェッショナルな90秒の内部コミュニケーションビデオを作成し、新しい会社方針やトレーニングモジュールを紹介してください。ビジュアルスタイルは企業的で安心感があり、多様なAIアバターが情報を提供し、明確で多言語のナレーションでサポートします。HeyGenのナレーション生成機能を紹介し、グローバルチーム向けに商業目的でアクセス可能なAIビデオを簡単に制作できることを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは革新的なAIビデオジェネレーターで、ビデオ制作を劇的に簡素化します。当社のプラットフォームは高度なAIアバターとテキストプロンプトを活用して、マーケティングビデオ、内部コミュニケーション、その他の商業目的に最適な魅力的なAIビデオを作成します。
HeyGenのツールでAIビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範な編集ツールと多様な既成テンプレートを提供し、AIビデオがブランドに合うようにします。ストック写真やビデオを組み込み、グラフィックスを調整し、Brandkit機能を利用して、シネマティックなビジュアルを持つ高品質なビデオを制作できます。
HeyGenのAIビデオメーカーでどのようなコンテンツを作成できますか？
多用途なビジネス用AIビデオメーカーとして、HeyGenはほぼあらゆるニーズに対応するビデオクリップを作成する力を提供します。これには、魅力的な説明ビデオ、ダイナミックなプロモビデオ、効果的なトレーニングコンテンツ、さらにはプロフェッショナルな画面録画も含まれます。
HeyGenはグローバルなビデオ制作のために異なる言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenの強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは140以上の言語をサポートしており、AIビデオのために自然な音声を生成できます。この機能により、マーケティングビデオで世界中の多様なオーディエンスに効果的にリーチできます。