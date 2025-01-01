小規模ビジネスオーナー向けに、"ビジネス用AIビデオメーカー"であるHeyGenがどのようにプロモーション活動を劇的に簡素化できるかを紹介する、魅力的な30秒のマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、プロフェッショナルなシーンのクイックカットを特徴とし、音声はアップビートで励みになるもので、フレンドリーなナレーションを使用してください。カメラに出演する必要なく、AIアバターを使ってブランドメッセージを具現化する簡単さを強調してください。

