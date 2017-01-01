AIハイプビデオジェネレーター: 瞬時に話題を作成
製品ローンチを変革し、ダイナミックなテキストアニメーションとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用して話題を作るマーケティングハイプビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家や小規模ビジネスオーナー向けに、新製品の話題を作るための45秒のマーケティングハイプビデオをデザインしてください。ダイナミックで魅力的、かつモダンな視覚スタイルを採用し、アップビートな音楽とプロフェッショナルな人間のようなボイスオーバーを使用します。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、驚くほどのマーケティングハイプビデオを簡単に作成できることを強調します。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、視聴者のアクセシビリティを向上させる方法を示す90秒のインストラクションビデオを制作してください。ビデオは情報的でクリーン、かつチュートリアルのような視覚スタイルを採用し、明確なナレーションと画面上のテキストオーバーレイを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能がどのように正確なキャプションを自動生成し、コンテンツ作成をより効率的にするかに焦点を当てます。
ソーシャルメディアマネージャーやデジタルマーケターをターゲットにした、話題を作りリーチを拡大するための30秒のソーシャルメディアリールを開発してください。視覚と音声スタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的で共有しやすく、トレンドの音楽とパンチの効いたボイスオーバーを組み込みます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、異なるソーシャルメディアプラットフォームに迅速に適応し、ダイナミックなテキストアニメーションを簡単にエクスポートして共有できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIハイプビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAI機能と使いやすいドラッグ＆ドロップ機能を備えており、複雑なビデオ編集ツールを必要とせずに、スクリプトをダイナミックなマーケティングハイプビデオに効率的に変換できます。
HeyGenはビデオ制作を強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIボイスによるボイスオーバー生成や自動キャプションなどの強力なAI機能を提供しています。これらの技術的な機能により、ハイプビデオコンテンツがどのような視聴者に対してもアクセスしやすく、魅力的でプロフェッショナルになります。
HeyGenを使ってテンプレートでハイプビデオを迅速に生成できますか？
もちろんです！HeyGenは多様なプロフェッショナルテンプレートを提供しており、製品ローンチやソーシャルメディア向けに話題を作り、魅力的なハイプビデオを迅速に制作できます。これらのテンプレートはハイプビデオメーカーのプロセス全体を効率化します。
HeyGenはAI生成のハイプビデオを異なるプラットフォームで共有するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供しており、AIハイプビデオの作成物をシームレスにエクスポートして共有するのを簡単にします。これにより、コンテンツがソーシャルメディアやさまざまな配信チャネルに最適化されます。