AI HRビデオジェネレーター：従業員コミュニケーションを変革

AIアバターを使用してオンボーディングとトレーニングを自動化し、ダイナミックな社内コミュニケーションビデオを作成します。

新入社員向けに90秒のオンボーディングビデオを制作し、フレンドリーなAIアバターが会社の基本方針をプロフェッショナルかつ親しみやすいビジュアルと音声スタイルで案内します。HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされた紹介を行います。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な求職者をターゲットにした45秒のダイナミックなリクルートメントビデオを開発し、会社の文化と空きポジションをインスパイアリングなビジュアルと自信に満ちたナレーションで紹介します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、魅力的な求人情報を作成します。
サンプルプロンプト2
既存の従業員向けに1分間の社内コミュニケーションビデオを作成し、新しい人事方針の更新を簡潔で情報豊かなトーンで発表します。明確なグラフィックと正確な音声配信を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確なメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
従業員のスキル開発を目的とした2分間のトレーニングモジュールビデオを設計し、教育的で構造化されたビジュアルスタイルを採用し、ステップバイステップの指示と権威あるが親切な声を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能によって強化されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI HRビデオジェネレーターの仕組み

AIでHRコミュニケーションを革新しましょう。インテリジェントな自動化を使用して、プロフェッショナルなオンボーディング、トレーニング、リクルートメントビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
HR用に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択するか、完全なクリエイティブコントロールのために空白のシーンから始めます。
2
Step 2
AIアバターとスクリプトを選択
コンテンツを提示するAIアバターを選択します。その後、テキストスクリプトを貼り付けると、AIがリアルなボイスオーバーとリップシンクを生成します。
3
Step 3
ビデオを強化
会社のブランド要素（ロゴや色など）を追加し、ライブラリから背景音楽やストックメディアを統合してHRビデオを洗練させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比と形式でエクスポートします。ダイナミックな社内コミュニケーションビデオを簡単にダウンロードして共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なリクルートメントビデオを作成

AIを使用して魅力的なリクルートメントビデオと求人情報を生成し、優秀な人材を引き付け、採用プロセスを充実させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してHRビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI HRビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストスクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換できるようにします。リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを活用して、オンボーディング、トレーニング、リクルートメントの重要なHRコンテンツの制作を自動化し、プロセスを大幅に効率化します。

HeyGen内でAIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenはビデオコンテンツとAIアバターのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーは強力な編集ツールを使用してビジュアル、背景、ブランド要素を調整し、HRビデオが企業のアイデンティティとメッセージに完全に一致するようにします。

HeyGenは複数の言語でボイスオーバーとリップシンクを行うビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは175以上の言語でAIアバターのリアルなリップシンクと同期した音声を生成することができます。この技術的な能力により、多様な言語グループに対して手動の翻訳や再録音なしで効果的なグローバル従業員エンゲージメントとトレーニングが可能になります。

HeyGenで作成したビデオはどのようなビデオファイル形式でダウンロードできますか？

HeyGenで制作されたビデオは、主にMP4の標準ビデオファイル形式で簡単にダウンロードできます。これにより、さまざまなプラットフォームでのシームレスな共有と統合が可能になり、社内コミュニケーションシステム、学習管理システム、またはソーシャルメディアチャネルに組み込むことができます。