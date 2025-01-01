AI HRアナウンスメントビデオメーカー: 簡単なHRコミュニケーション
リアルなAIアバターを使って、社員のエンゲージメントを高め、明確で影響力のあるHRアナウンスメントを瞬時に届けましょう。
チームリーダーと社員向けに、前四半期の優れたチームパフォーマンスを称える30秒の祝賀アナウンスビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは温かくインスピレーションを与えるもので、メディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなストックビジュアルと心地よい背景音楽を取り入れます。このビデオは、業績を強調することで社員のエンゲージメントを促進し、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して洗練された外観を実現します。
特にリモートで働く社員向けに、今後の会社イベントと重要なポリシーのリマインダーを詳述する60秒のダイナミックなアップデートビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで、アクセシビリティのための明確な字幕とHeyGenの音声生成によるプロフェッショナルなナレーションを備えています。これにより、広範な社内配信に効果的なAIビデオメーカーとなり、全員が情報を把握できるようにします。
新入社員向けに、会社の主要な価値観と初期のステップを紹介する40秒のオンボーディングウェルカムビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーで励みになるもので、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用した自動化された社員ビデオメーカーアプローチを採用します。このビデオはHeyGenの機能を活用して制作され、オンボーディングとトレーニングビデオの重要な一部として、新入社員が初日から統合されたと感じられるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブチームが魅力的なアナウンスメントビデオを制作するのを支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、カスタマイズ可能なテンプレートを提供し、クリエイティブチームがプロフェッショナルなアナウンスメントビデオを迅速に生成できるようにします。スクリプトをAIアバターを使った洗練されたビデオに変換することで、影響力のあるコミュニケーションのためのビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenが自動化された社員ビデオメーカーコンテンツを作成する上で提供する利点は何ですか？
HeyGenは自動化された社員ビデオメーカーとして優れており、HRや社内コミュニケーションチームが魅力的なAI HRアナウンスメントビデオを作成できるようにします。リアルなAIアバターとテキストからビデオへの変換を利用することで、HeyGenはパーソナライズされた一貫したメッセージングで社員のエンゲージメントを高めます。
HeyGenがテキストからビデオへの変換において優れたAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはテキストからビデオへの変換を可能にする強力な機能を提供し、どんなスクリプトでも魅力的なAIビデオに簡単に変換できます。高度な音声生成により高品質なオーディオを保証し、ビデオ制作プロセスをシームレスで効率的にします。
HeyGenはブランドストーリーテリングのための多様なトレーニングおよび採用ビデオの作成をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なオンボーディングとトレーニングビデオ、効果的な採用ビデオを含む様々な用途のビデオを作成するためのツールを提供します。ブランドコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、すべての社内コミュニケーションで一貫したブランドストーリーテリングを実現します。