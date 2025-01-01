AI HRアナウンスメントビデオジェネレーター: 魅力的な更新を作成

HRと人事オペレーションチームがコミュニケーションを効率化し、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオアナウンスメントに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに会社のコアバリューを説明する60秒の魅力的なビデオを作成することを想像してください。このビデオは、明るくフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、心地よい背景音楽と温かみのあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、HRと人事オペレーションチームは迅速に会社文化への招待を作成し、新入社員が初日から歓迎されていると感じられるようにします。
サンプルプロンプト2
営業チーム向けに、最近の製品機能のローンチを強調する30秒のクイックアップデートビデオを視覚化します。このビデオは、ダイナミックでエネルギッシュなビジュアルアピールを持ち、アップビートな音楽と簡潔で熱意ある音声配信を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を利用して、シンプルなスクリプトをインパクトのあるメッセージに変え、忙しいチームのワークフローを効率化します。
サンプルプロンプト3
経営陣向けに、Q4のパフォーマンスレビューのスケジュールと主要目標を詳細に説明する50秒の情報ビデオが非常に効果的です。美学はクリーンでコーポレートなもので、鮮明なビジュアルと権威あるが励みになるナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての上級関係者に対してプロフェッショナルで明確なコミュニケーションを確保し、「AI HRアナウンスメントビデオジェネレーター」の取り組みを向上させます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI HRアナウンスメントビデオジェネレーターの仕組み

HRコミュニケーションを魅力的なビデオに簡単に変換します。このガイドでは、スクリプトから共有まで、AIを使用してプロフェッショナルなアナウンスメントを作成する方法を示します。

1
Step 1
アナウンスメントスクリプトを貼り付ける
HRアナウンスメントスクリプトを直感的なテキストビデオエディターに貼り付け、HeyGenの機能を活用して書かれたコンテンツを直接ビデオに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターライブラリから選択し、企業アナウンスメントのためにプロフェッショナルで魅力的なメッセージを届けます。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
会社のロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、AI HRアナウンスメントビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選択し、AI HRアナウンスメントビデオを即座に社内コミュニケーションチャネルで共有またはエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのある社内コミュニケーションを作成

重要な企業アナウンスメントやモチベーションメッセージを従業員に届け、エンゲージメントとポジティブな企業文化を促進します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのように企業アナウンスメントを強化できますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、企業アナウンスメントを魅力的なビジュアルに変換します。多様なアナウンステンプレートを活用し、ブランドキットでカスタマイズすることで、プロフェッショナルで一貫したコミュニケーションを実現します。簡単にダウンロードまたは即座に共有して、効果的にオーディエンスに届けることができます。

HeyGenはビデオ生成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じてクリエイティブなビデオ生成を可能にし、テキストを簡単にビデオに変換します。多様なAIアバターから選択し、40以上の言語でAIボイスオーバーをカスタマイズして、ユニークにメッセージを届けることができます。この包括的なツールキットは、ダイナミックなコンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenはHRと人事オペレーションのコミュニケーションを効率化できますか？

もちろんです。HeyGenはHRと人事オペレーションチームがワークフローを効率化し、コミュニケーションを改善するための理想的なAIビデオジェネレーターです。重要なトレーニングビデオや魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化し、組織全体で一貫したメッセージを確保します。この機能は貴重な時間とリソースを節約します。

HeyGenのAIアバターとテキストビデオ機能はどのように機能しますか？

HeyGenの革新的なテキストビデオ機能は、スクリプトを入力するだけで、リアルなAIアバターがそれを生き生きと伝えます。これらのアバターは高品質なAIボイスオーバーでメッセージを届け、字幕/キャプションを簡単に追加してアクセシビリティを向上させることができます。このプロセスにより、プロフェッショナルなビデオ作成が誰にでも可能になります。