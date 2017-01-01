ITマネージャーとHRの技術リーダーを対象にした1分間のビデオを制作し、AI HRアナウンスメントジェネレーターが複雑なコミュニケーションをどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでデータ駆動型とし、アニメーション化されたチャートとプロセスフローを使用し、プロフェッショナルで情報豊富なナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、技術仕様からの迅速なコンテンツ生成を示します。

ビデオを生成