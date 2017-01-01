AI HRアナウンスメントジェネレーター: コミュニケーションを効率化
アナウンステンプレートで承認と会社のコミュニケーションを効率化し、スクリプトを魅力的なテキスト-to-ビデオ更新に変換します。
システムインテグレーターとワークフローオートメーションスペシャリスト向けに90秒のビデオを開発し、AIアナウンスメントジェネレーターが提供するシームレスな統合を説明します。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィック要素とダイナミックなトランジションを組み合わせ、エネルギッシュで明瞭なナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンがさまざまなシステムアーキテクチャやブランディングガイドラインに合わせてカスタマイズできることを強調します。
AI開発者とグローバルHRオペレーションマネージャーを対象にした2分間のビデオを作成し、HRアナウンスメントジェネレーターを支える高度なAIモデルと40以上の言語をサポートする機能を説明します。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、AI処理の抽象的な表現を特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターを紹介し、多言語アナウンスメントを多様なグローバルチームにパーソナライズします。
ソフトウェアエンジニアと内部コミュニケーションスペシャリスト向けに45秒のビデオをデザインし、企業の更新を即座に生成および配布する効率性を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックでクイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、フレンドリーで簡潔なナレーションを添えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、さまざまな内部プラットフォームでの簡単な展開を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアナウンスメントジェネレーターはどのようにしてプロフェッショナルな更新を作成しますか？
HeyGenは高度なAIモデルを活用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を含めて、あなたの書かれたコンテンツを魅力的なビデオアナウンスメントに変換します。これにより、HR部門や他のチームが内部更新、ポリシー変更、または成果の認識のために迅速にプロフェッショナルなアナウンスメントを作成できます。
HeyGenは会社のコミュニケーションをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと強力なAI駆動のデザインツールを提供し、ユーザーが包括的なブランディングコントロールを適用し、さまざまなアナウンステンプレートを利用できるようにします。これにより、すべての企業更新やイベントプロモーションビデオがブランドアイデンティティとシームレスに一致します。
HeyGenはHRと内部コミュニケーションの承認ワークフローを効率化できますか？
はい、HeyGenは組織内のコミュニケーション効率を向上させるよう設計されており、アナウンスメントのための構造化データ収集をサポートし、複数段階の承認ワークフローの機能を提供します。これにより、HR部門が内部更新や製品発表をより効果的に管理し、メッセージの正確性を向上させます。
HeyGenから生成されたAIアナウンスメントをどのように共有または統合できますか？
HeyGenはAI生成されたアナウンスメントをダウンロードまたは即座に共有することを可能にし、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズオプションを提供します。これにより、メール、イントラネット、その他のチャネルを通じて、既存の内部コミュニケーションプロセスとシームレスに統合し、従業員のエンゲージメントを向上させます。