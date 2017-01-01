AIハウツービデオジェネレーター: 魅力的なチュートリアルを素早く作成

HeyGenの高度なナレーション生成により、クリアな説明とシネマティックなビジュアルでハウツービデオを瞬時に作成。

小規模ビジネスオーナー向けに、魅力的なAI生成動画コンテンツの作成がいかに簡単かを紹介する、活気ある30秒のマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、エネルギッシュなAIアバターが製品を説明し、親しみやすい声でナレーションを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
意欲的なコンテンツクリエイター向けに、複雑なビデオ作成を簡素化するプリメイドテンプレートを紹介する、インスピレーションを与える45秒のビデオをデザインしてください。ダイナミックなトランジションとシネマティックなビジュアルスタイルを使用し、視聴者を導くための明確な字幕/キャプションと共に、心を高揚させるサウンドトラックを添えてください。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーを対象に、スクリプトを洗練されたプレゼンテーションに変換するテキストからビデオへのジェネレーターの力を示す、情報豊かな60秒のビデオを制作してください。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルで、シネマティックなビジュアルとスクリプトから直接生成された自信に満ちたナレーションを活用します。
サンプルプロンプト3
教育者向けに、AIハウツービデオジェネレーターを使用して迅速な説明を行うことの容易さを強調する、活気ある20秒のハウツービデオを開発してください。メディアライブラリ/ストックサポートからの遊び心のあるステッカーやグラフィックを統合して視覚的な魅力を高め、明確で熱意あるナレーションを組み合わせてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIハウツービデオジェネレーターの仕組み

強力なAIを使用して、指示を魅力的なハウツービデオに数分で変換。メッセージを伝えるために、見事なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを簡単に作成。

Step 1
スクリプトを作成
ハウツービデオのスクリプトを作成または貼り付けることから始めます。当プラットフォームは、スクリプトからテキストをビデオに変換する高度なAIを活用し、テキストプロンプトを瞬時に基礎的なビデオドラフトに変換し、さらなるカスタマイズの準備を整えます。
Step 2
ビジュアルを選択
コンテンツを提示するための多様なAIアバターライブラリから選択するか、シーンを設定するためのプリメイドテンプレートを選びます。これらのプリメイドテンプレートは、魅力的なビジュアルとシーンでハウツービデオを強化するための迅速なスタートを提供します。
Step 3
ナレーションを追加して仕上げ
自然な音声のナレーション生成でビデオを強化します。同期されたオーディオと自動字幕/キャプションを追加して明確さを確保し、すべての視聴者にアクセス可能なハウツーを提供し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
Step 4
ビデオをエクスポート
プラットフォームのニーズに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してハウツービデオを完成させます。高解像度のMP4ファイルとして指導コンテンツをエクスポートし、視聴者と簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なハウツービデオや短いクリップを迅速に制作し、エンゲージメントと視聴率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオ作成プロセスを簡素化できますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトからテキストをビデオに数分で変換できます。強力なAIビデオエディターとプリメイドテンプレートを使用して、ビデオ作成のワークフロー全体を簡素化し、複雑なタスクをシンプルにします。

HeyGenは視覚的に魅力的なコンテンツのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやオリジナルのアニメーション、ステッカー、グラフィックを組み込む機能を備えた魅力的なAI生成動画コンテンツを制作する力をユーザーに提供します。また、シネマティックなビジュアルと強力なブランディングコントロールでコンテンツをカスタマイズすることも可能です。

HeyGenは私のビデオのためにリアルな声と同期されたオーディオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenには高度なAI音声ジェネレーターが含まれており、自然な音声のナレーションを作成し、ビデオ全体で同期されたオーディオを確保します。この機能は、外部の声優を必要とせずに高品質なコンテンツを制作するために不可欠です。

HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオの制作をどのようにサポートしますか？

HeyGenはマーケティングビデオのための理想的なAIハウツービデオジェネレーターであり、魅力的なコンテンツを作成するためのツールを提供します。スクリプト作成から高解像度のMP4ファイルのエクスポートまで、HeyGenはプロフェッショナルなビデオを迅速に開発し、視聴者の注目を集めるのに役立ちます。