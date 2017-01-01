AIハウツー生成器：ステップバイステップガイドを簡単に作成

AIハウツー生成器を活用して、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでシームレスに作成し、魅力的なハウツーガイドとビジュアルストーリーを迅速に制作します。

デジタルアーティスト志望者向けに、30秒の活気に満ちたテンポの速いビデオを想像してください。アップビートなエレクトロニック音楽に合わせて、ダイナミックなテキストオーバーレイを使用し、AIのハウツー生成器がどのようにクリエイティブなプロンプトを驚くべきAIアートに変えるかを示します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンセプトを瞬時に具現化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイター向けに、45秒の魅力的なビデオを制作してください。スムーズなトランジションと幻想的な視覚効果を特徴とし、穏やかでインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションを組み合わせ、シンプルなテキストから画像へのプロンプトがどのように魅力的なAI生成ビデオに進化するかを示します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートによって強化されています。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした、60秒の明確でモダンな説明ビデオを開発してください。鮮明なビジュアルと親しみやすい会話調のトーンをサポートする明確な字幕を使用し、AIのハウツー生成器がどのようにして複数のアーティスティックスタイルでプロフェッショナルな説明ビデオを作成できるかを示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンによって巧みにガイドされます。
サンプルプロンプト3
教育者やトレーナー向けに、30秒の魅力的でインタラクティブなビデオを作成してください。明るい色と熱意あるナレーションを特徴とし、画面上の例を用いて、AIのハウツー生成器がどのようにして創造的にブレインストーミングし、教育コンテンツのための魅力的なビジュアルを制作できるかを強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームにも簡単に最適化できます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIハウツー生成器の仕組み

HeyGenのAIを使用して、魅力的なステップバイステップのハウツービデオを簡単に作成し、コンテンツクリエイターのために明確でプロフェッショナルなビジュアルガイドに変換します。

1
Step 1
ハウツースクリプトを作成
詳細なハウツー指示を書いたり、スクリプトエディタに貼り付けたりして始めます。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、テキストをAIアバターのための音声対話に変換し、AIハウツー生成器プロセスを開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ハウツーガイドを提示するために、多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなプレゼンターが指示をナレーションし、AI生成ビデオに個人的なタッチを加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ストックライブラリから関連メディアを取り入れて説明ビデオを強化します。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、ブランドの独自のスタイルを適用し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
ガイドをエクスポート
ハウツービデオが完成したら、希望のアスペクト比と解像度で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルなガイドをオーディエンスと共有し、明確な指示で他のコンテンツクリエイターを支援します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと学習体験を向上

ダイナミックなAI生成ビデオを使用して、あらゆる「ハウツー」トレーニングプログラムのエンゲージメントと知識保持を向上させ、学習者を魅了し教育します。

よくある質問

HeyGenはコンテンツクリエイターがAI生成ビデオを制作するのをどのように支援しますか？

HeyGenはコンテンツクリエイターがテキストから高品質のAI生成ビデオを簡単に制作できるようにします。ユーザーはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、さまざまなニーズに合わせてビデオ制作プロセスを効率化します。

HeyGenは一貫したキャラクターを持つ説明ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは一貫したキャラクターを特徴とするプロフェッショナルな説明ビデオを作成するのに役立ちます。この機能により、ブランド認識とビジュアルストーリー全体の一貫したナラティブが確保され、複雑なアイデアを理解しやすくします。

HeyGenのAIを使用してどのような種類のビジュアルストーリーを作成できますか？

HeyGenを使用すると、教育用のAIハウツー生成器から魅力的なマーケティングコンテンツまで、多様なビジュアルストーリーを作成できます。このプラットフォームは、さまざまなテンプレートとツールをサポートしており、クリエイティブなビジョンを魅力的なAI生成ビデオとして具現化します。

HeyGenはビデオ制作において複数のアーティスティックスタイルのオプションを提供していますか？

HeyGenは、ビデオ制作において複数のアーティスティックスタイルをサポートするテンプレートとカスタマイズオプションを提供しています。これにより、コンテンツクリエイターはAI生成ビデオの美学をブランドや望ましいビジュアルトーンに完全に合わせることができます。