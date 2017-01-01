AIハウツー生成器：ステップバイステップガイドを簡単に作成
AIハウツー生成器を活用して、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでシームレスに作成し、魅力的なハウツーガイドとビジュアルストーリーを迅速に制作します。
コンテンツクリエイター向けに、45秒の魅力的なビデオを制作してください。スムーズなトランジションと幻想的な視覚効果を特徴とし、穏やかでインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションを組み合わせ、シンプルなテキストから画像へのプロンプトがどのように魅力的なAI生成ビデオに進化するかを示します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートによって強化されています。
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした、60秒の明確でモダンな説明ビデオを開発してください。鮮明なビジュアルと親しみやすい会話調のトーンをサポートする明確な字幕を使用し、AIのハウツー生成器がどのようにして複数のアーティスティックスタイルでプロフェッショナルな説明ビデオを作成できるかを示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンによって巧みにガイドされます。
教育者やトレーナー向けに、30秒の魅力的でインタラクティブなビデオを作成してください。明るい色と熱意あるナレーションを特徴とし、画面上の例を用いて、AIのハウツー生成器がどのようにして創造的にブレインストーミングし、教育コンテンツのための魅力的なビジュアルを制作できるかを強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームにも簡単に最適化できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコンテンツクリエイターがAI生成ビデオを制作するのをどのように支援しますか？
HeyGenはコンテンツクリエイターがテキストから高品質のAI生成ビデオを簡単に制作できるようにします。ユーザーはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、さまざまなニーズに合わせてビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenは一貫したキャラクターを持つ説明ビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは一貫したキャラクターを特徴とするプロフェッショナルな説明ビデオを作成するのに役立ちます。この機能により、ブランド認識とビジュアルストーリー全体の一貫したナラティブが確保され、複雑なアイデアを理解しやすくします。
HeyGenのAIを使用してどのような種類のビジュアルストーリーを作成できますか？
HeyGenを使用すると、教育用のAIハウツー生成器から魅力的なマーケティングコンテンツまで、多様なビジュアルストーリーを作成できます。このプラットフォームは、さまざまなテンプレートとツールをサポートしており、クリエイティブなビジョンを魅力的なAI生成ビデオとして具現化します。
HeyGenはビデオ制作において複数のアーティスティックスタイルのオプションを提供していますか？
HeyGenは、ビデオ制作において複数のアーティスティックスタイルをサポートするテンプレートとカスタマイズオプションを提供しています。これにより、コンテンツクリエイターはAI生成ビデオの美学をブランドや望ましいビジュアルトーンに完全に合わせることができます。