AIホテルウェルカムビデオメーカー：ゲストを引き付け、予約を増やす

プロフェッショナルで魅力的なホテルビデオを数分で作成し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートでブランドを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、45秒のダイナミックなホテルビデオツアーを作成し、施設のユニークな特徴と豪華な設備を紹介します。このプロモーションコンテンツは、宿泊施設を調査している潜在的な予約者や旅行者を対象としており、プロフェッショナルなナレーション生成を用いて各エリアを案内する、活気あるビジュアルスタイルを特徴としています。
サンプルプロンプト2
AIビデオジェネレーターを活用して、季節限定オファーや特別パッケージを発表するための20秒のエキサイティングなホテルプロモーションビデオを制作します。この活気に満ちたアクション指向のビデオは、以前のゲストやロイヤルティメンバーを対象としており、エネルギッシュなビジュアルスタイルが必要で、スクリプトからのテキストを使用して迅速に構築できます。
サンプルプロンプト3
チーム紹介セグメントや優れたサービスの舞台裏を紹介するための60秒の本格的なホテルビデオメーカー作品を開発し、信頼と個人的なつながりを築くプロフェッショナルなビデオを作成します。この温かく個人的なビデオは、ゲストやコミュニティメンバーを対象としており、自然光とソフトなインストゥルメンタル音楽を利用し、スタッフインタビューの字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIホテルウェルカムビデオメーカーの使い方

最先端のAI技術を活用して、数分で魅力的でパーソナライズされたホテルウェルカムビデオを作成し、ゲストを魅了し、ブランドの存在感を高めましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
ホテル向けにデザインされた多様な「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」から選ぶか、独自のウェルカムビデオを作成するために新たに始めましょう。
2
Step 2
コンテンツを追加
ホテルの最高の特徴を紹介する写真やビデオクリップをアップロードします。その後、「スクリプトからのテキストを使用したビデオ生成」機能を利用して、ウェルカムメッセージのスクリプトを貼り付け、初期ビデオドラフトを生成します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを洗練
ロゴ、色、フォントなどの「ブランディングコントロール」を適用して、ホテルのユニークなスタイルを簡単に統合します。これにより、すべてのビデオがブランドイメージに完全に一致します。
4
Step 4
生成とエクスポート
磨き上げたウェルカムビデオの「高解像度エクスポート」を生成します。「ソーシャルメディアキャンペーン」や「YouTubeビデオ」に最適なアスペクト比に簡単に最適化し、ゲストに準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされたビデオでゲスト体験を向上

AIアバターを使用してカスタムウェルカムビデオや情報コンテンツを作成し、すべてのゲストが特別に大切にされていると感じられるようにし、到着時から滞在を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIホテルウェルカムビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなホテルウェルカムビデオと魅力的なゲスト体験を作成するための高度なAIビデオジェネレーターです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、魅力的なホテルプロモーションビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはホテルビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストを使用したビデオ生成、ナレーション生成、独自のメディアを追加する機能など、強力なクリエイティブエンジンを提供します。ホテルのユニークなブランドを強調するためにビデオを簡単にカスタマイズでき、各ホテルビデオが際立つようにします。

HeyGenはブランドに一貫性のあるホテルプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色をすべてのホテルプロモーションビデオに組み込むことができます。これにより、YouTubeビデオやホテルビデオツアーを含むすべてのソーシャルメディアキャンペーンで一貫したブランドプレゼンスを確保します。

HeyGenを使用したAIビデオ生成はホテルの予約を増やすのにどのように役立ちますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して高品質で魅力的なホテルビデオを迅速に作成することで、注目を集め、予約を増やすことができます。プロフェッショナルなホテルビデオプレゼンテーションは、視聴者を引き付け、実際に施設を体験してもらうよう促します。