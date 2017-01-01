AIホームリスティングジェネレーター：瞬時に魅力的なリスティング

AI生成の不動産リスティング説明を効率的に作成し、HeyGenのシームレスなボイスオーバー生成でプロパティマーケティングを強化します。

不動産業界のプロフェッショナルを対象にした30秒の説明動画を作成し、AIホームリスティングジェネレーターが日々の業務でどれほど時間を節約できるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてモダンで、アニメーションテキストと洗練された物件ビジュアルを組み合わせ、アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを伴います。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用し、リスティングの詳細を魅力的なコンテンツにシームレスに変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
不動産エージェント向けに45秒の情報動画を制作し、AI生成の不動産リスティング説明がマーケティング活動に与える変革的な影響を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルで、フレンドリーなAIアバターが主要な機能と利点を紹介し、明確で自信に満ちたナレーションがバックアップします。このナラティブは、信頼性のある魅力的なメッセージを届けるためのHeyGenの「AIアバター」を強調します。
サンプルプロンプト2
プロパティマネージャーを対象にした60秒のチュートリアルスタイルの動画を開発し、事前にデザインされたレイアウトを使用したプロパティリスティングの簡素化されたコンテンツ作成プロセスを紹介します。ビジュアルスタイルは実用的でわかりやすく、プラットフォームインターフェースの画面録画デモとサポート的な指導音声トラックを特徴とします。この動画は、迅速かつ一貫したリスティング生成のためのHeyGenの「テンプレートとシーン」が提供する効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
優れたプロパティマーケティングに興味のあるすべての人を対象にした30秒のプロモーション動画をデザインし、不動産リスティング説明ジェネレーターの効果を中心に据えます。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かで、さまざまな魅力的な物件画像を動的なテキストアニメーションで表示し、エキサイティングで現代的な音楽トラックに合わせます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」が魅力的なナレーションを提供し、AIライティングツールの力で際立つ物件説明を作成することを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIホームリスティングジェネレーターの仕組み

AIを使って魅力的な不動産リスティング説明を簡単に作成し、時間を節約し、より多くの買い手を引き付けます。

1
Step 1
物件情報を提供
まず、物件の所在地、特徴、独自のセールスポイントなどの重要な詳細を入力します。AIはこの入力を活用して、必要な「物件説明」の核心を理解します。
2
Step 2
多様な説明を生成
「AIを活用したツール」が入力を処理し、異なるトーンやスタイルに合わせた複数の魅力的な「不動産リスティング説明」を自動的に作成します。
3
Step 3
カスタマイズと強化
生成されたオプションを確認し、ブランドや特定のリスティングニーズに完全に一致するようにカスタマイズします。組み込みの「テンプレート」を利用して、選択した説明を迅速に調整し、洗練させます。
4
Step 4
リスティングを公開
満足したら、洗練されたリスティング説明をすべてのプラットフォームでシームレスに公開します。このプロセスは、「不動産エージェント」とプロパティマネージャーが「時間を節約」しながら魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

物件とエージェントのプロフィールを紹介

物件の特徴を強調したり、エージェントの専門知識を紹介する魅力的なAI動画を生成し、信頼を高め、より多くの買い手を引き付けます。

よくある質問

HeyGenの不動産マーケティングにおける役割は何ですか？

HeyGenは、不動産エージェントやプロパティマネージャーが魅力的な動画コンテンツを簡単に作成できるようにします。AIを活用したツールにより、物件説明をAIアバターやボイスオーバーを使ったダイナミックなビデオツアーに変換し、コンテンツ作成の取り組みを大幅に強化します。

HeyGenは物件リスティング動画の作成に時間を節約できますか？

もちろんです。HeyGenは不動産エージェントのために時間を節約するよう設計されたAIツールです。テキスト-to-ビデオ機能とプロフェッショナルなテンプレートを活用することで、既存の不動産リスティング説明を迅速に洗練された動画に変換し、コンテンツ作成のワークフローを効率化します。

HeyGenは私のAI生成の不動産リスティング説明を動画に使用できますか？

はい、HeyGenはAI生成の不動産リスティング説明を魅力的な動画に変換するのを簡単にします。生成されたテキストを入力するだけで、HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ機能とリアルなボイスオーバー生成が、高品質な物件説明動画を作成します。

HeyGenは不動産リスティング動画にどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、不動産リスティング動画のために多様なクリエイティブオプションを提供します。豊富なテンプレートとシーンの選択肢があり、ブランドコントロールを使って動画をカスタマイズし、リアルなAIアバターを活用し、HeyGenの広範なライブラリからメディアを統合することで、全体的なコンテンツ作成を強化します。