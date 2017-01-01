不動産業界のプロフェッショナルを対象にした30秒の説明動画を作成し、AIホームリスティングジェネレーターが日々の業務でどれほど時間を節約できるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてモダンで、アニメーションテキストと洗練された物件ビジュアルを組み合わせ、アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを伴います。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用し、リスティングの詳細を魅力的なコンテンツにシームレスに変換します。

ビデオを生成