AI医療説明動画メーカーで魅力的で明確なコンテンツを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な医療概念を簡素化し、患者の理解を向上させるプロフェッショナルな説明動画を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療専門家向けに90秒のプロフェッショナルトレーニング動画を開発し、高度な説明動画テンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して新しいプロトコルを説明し、正確なAIナレーションと明確な字幕を特徴とします。
サンプルプロンプト2
新しい医療製品を潜在的な購入者に紹介する45秒のマーケティング動画を制作し、AIを活用した動画作成でテキストから動画へのスクリプトから動的なビジュアルを生成し、ソーシャルメディア向けにアスペクト比を最適化します。
サンプルプロンプト3
医療スタッフ向けに30秒の内部コミュニケーション動画をデザインし、アニメーション説明動画を使用して更新や方針変更を迅速に伝え、親しみやすいAIナレーションとアクセシビリティのための重要な字幕を完備します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI医療説明動画メーカーの使い方

AIを活用したツールで複雑な医療概念を簡素化し、魅力的な医療説明動画を手軽に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
詳細な動画スクリプトを作成するか、既存のものをアップロードします。私たちの高度なスクリプトから動画への機能は、あなたの言葉を瞬時に動的なシーンに変換し、プロフェッショナルな説明動画の基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表する多様なリアルなAIアバターから選択します。これらの人間のようなプレゼンターは、説明動画をより親しみやすく、影響力のあるものにします。
3
Step 3
ブランドでカスタマイズ
包括的なブランドコントロールを使用して、ブランドの独自の色、ロゴ、フォントで動画をカスタマイズします。これにより、医療説明動画がブランドのアイデンティティに完全に一致します。
4
Step 4
生成して共有
リアルなAIナレーションオプションで最終的なAI動画を生成します。高品質な説明動画をさまざまな形式でダウンロードし、プラットフォーム全体で共有して視聴者に情報を提供し、教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療の普及を拡大

高品質な医療コースと教育コンテンツを広く開発し、AI説明動画でより多くの患者と学生にグローバルにリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAI医療説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用した動画作成を通じて、魅力的な医療説明動画の作成プロセスを効率化します。私たちのAI動画プラットフォームは、テキストをプロフェッショナルなビジュアルコンテンツに迅速に変換し、複雑な医療概念を理解しやすくします。

HeyGenは説明動画のためにプロフェッショナルなナレーションとAIアバターを生成できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なAIナレーション生成を提供し、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えることができます。このテキストから動画への技術により、説明動画が視聴者に響くことを保証します。

HeyGenの説明動画テンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは多様な事前構築された説明動画テンプレートを提供しており、完全にカスタマイズ可能です。色を簡単に変更したり、ブランドのロゴを追加したり、動画スタイルを調整したり、カスタムフォントを使用して、ブランドの美学に完全に一致するアニメーション説明動画を作成できます。

HeyGenを使用してどのくらい早く魅力的な医療説明動画を作成できますか？

HeyGenの直感的なAI動画プラットフォームを使用すると、数分で高品質な医療説明動画を作成できます。動画スクリプトを入力するだけで、生成AIによって支えられたテキストから動画への技術があなたのビジョンを実現し、効果的なコミュニケーションを可能にします。