患者情報を明確にするためのAIヘルスケア説明ビデオジェネレーター

AIアバターを使用して複雑な医療情報を魅力的な患者教育ビデオに変換し、患者の理解を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療機関をターゲットにした45秒の魅力的なヘルスケアマーケティングビデオを作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、AIビデオプラットフォームの効率性を洗練されたモダングラフィックスとエネルギッシュで情報豊富なナレーションで紹介します。
サンプルプロンプト2
小規模クリニック向けに簡単なビデオ作成を紹介する30秒の活気ある説明ビデオを開発し、テンプレートとシーンを活用してダイナミックなインフォグラフィックスタイルのビジュアルと熱意あふれるナレーションを提供し、新しいツールを探求する潜在的なユーザーを対象としています。
サンプルプロンプト3
医療提供者向けの簡潔な60秒の情報ビデオを制作し、AIヘルスケア説明ビデオジェネレーターが患者の理解をどのように向上させるかを強調し、権威あるナレーション生成と明確で教育的なビジュアルを特徴としています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIヘルスケア説明ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して魅力的な患者教育およびヘルスケアマーケティングビデオを簡単に作成し、複雑な医療概念を簡素化して理解とエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、医療スクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。AIが自動的にテキストをナレーションに変換し、説明ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なリアルなAIアバターから選択し、医療情報を提示します。これらのアバターは、患者教育ビデオにプロフェッショナルで親しみやすい顔を提供します。
3
Step 3
ブランディング要素を適用する
組織のロゴとブランドカラーを組み込んで、一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。これにより、視聴者との認識と信頼が強化されます。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポートする
ワンクリックでビデオを完成させます。プラットフォームは高品質の説明ビデオを生成し、患者ポータル、ソーシャルメディア、またはマーケティングチャネルでの配信に準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なヘルスケアソーシャルメディアビデオ

AIアバターとテキストからビデオの機能を使用して、ヘルスケアマーケティングのための魅力的なソーシャルメディアビデオや短いクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツでどのように患者の理解を向上させますか？

HeyGenは、複雑な医療概念を魅力的な患者教育ビデオコンテンツに簡素化するために設計された高度なAIビデオプラットフォームです。HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、医療提供者は患者の理解とエンゲージメントを向上させる明確で簡潔なビデオを簡単に作成できます。

HeyGenが説明ビデオにとって効率的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、ビデオ作成プロセス全体を合理化し、エンドツーエンドのビデオ生成ソリューションとして機能します。直感的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と幅広い説明ビデオテンプレートを備えたHeyGenは、医療トレーニングビデオを含むさまざまな用途向けに高品質の説明ビデオを迅速に制作することを可能にします。

HeyGenはヘルスケアマーケティングのためにAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、影響力のあるヘルスケアマーケティングに最適です。ユーザーはAIアバターを個別化し、ロゴや特定の色などのブランディングコントロールを統合し、プロフェッショナルで認識可能なコンテンツを作成するために高度なナレーション生成を利用できます。

HeyGenはAIヘルスケア説明ビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを完全に制作されたビデオに変換する強力なAIヘルスケア説明ビデオジェネレーターとして機能します。洗練されたAIアバター、自動字幕、正確なナレーション生成を特徴とし、医療専門家や患者向けにアクセスしやすく情報豊富なコンテンツを迅速に開発することを可能にします。