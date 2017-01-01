AI健康説明動画ジェネレーター：医療ビデオを瞬時に作成

複雑な医療トピックを魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換し、スクリプトからのテキスト動画で患者教育とマーケティングを簡素化します。

AI健康説明動画ジェネレーターを使用して、一般向けの予防医療に焦点を当てた60秒の患者教育ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは温かみがあり親しみやすいインフォグラフィックを使用し、自然で感情に配慮したナレーションを加え、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して複雑な医療用語を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいウェルネスクリニックの潜在的なクライアントをターゲットにした45秒のヘルスケアマーケティングビデオを開発し、AIを活用したヘルスケアビデオを通じてそのユニークな利点を紹介します。モダンでクリーンなビジュアル美学と自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して魅力的なブランドストーリーを作成します。
サンプルプロンプト2
新しい臨床スタッフ向けに複雑な診断手順を示す90秒の医療トレーニングビデオを作成します。この医療説明動画ジェネレーターのプロンプトは、明確なステップバイステップのビジュアルと権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して専門家のインストラクターとしての役割を果たし、魅力的な学習体験を提供します。
サンプルプロンプト3
一般市民を対象にした30秒の公衆衛生啓発ビデオを制作し、定期的な予防接種の重要性を説明します。ビジュアルコンテンツの作成はダイナミックで理解しやすく、明るい色と親しみやすく情報豊かなナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションで最大限のアクセシビリティを実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI健康説明動画ジェネレーターの仕組み

HeyGenの直感的なAIツールを使用して、複雑な医療情報を魅力的で高品質な説明動画に簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、医療コンテンツを入力します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、書かれた健康情報を動的なビデオに簡単に変換し、説明動画の基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選択
ヘルスケアトピックに最適化されたHeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択します。適切なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを選び、医療説明を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングを適用しレビュー
HeyGenの包括的なブランディングコントロールを利用して、ロゴ、カスタムカラー、フォントを追加し、組織のアイデンティティを統合します。ビデオの正確性とビジュアルの一貫性を確認します。
4
Step 4
ビデオを生成
デザインが完了したら、生成プロセスを開始します。HeyGenは高品質のビデオを作成し、説明動画をプロフェッショナルな資産に変え、患者の理解を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトのヘルスケアマーケティングビデオを生成

AIを使用して魅力的なヘルスケアマーケティングビデオを迅速に制作し、視聴者のエンゲージメントを向上させ、効果的なマーケティングキャンペーンをサポートします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI健康説明動画ジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的な医療説明動画を効率的に作成できるようにします。スクリプトから完全に制作されたビデオへのプロセスを簡素化し、医療機関が患者教育ビデオを制作しやすくします。

HeyGenはヘルスケアマーケティングビデオにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロール、多様なテンプレートとシーン、カスタマイズ可能なアスペクト比を提供し、プロフェッショナルなヘルスケアマーケティングビデオを作成します。ユーザーは自然で感情に配慮したナレーション生成と豊富なメディアライブラリを活用して、高品質のビデオを作成し、視聴者に共感を呼び起こすことができます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターは医療専門家にとって使いやすいですか？

もちろんです。HeyGenは、AIビデオ生成を簡単にするために設計されたユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、ビデオ編集の経験が豊富でない方でも簡単に使用できます。スクリプトからテキスト動画を簡単に作成し、学習曲線が急でない高品質のビジュアルコンテンツを作成できます。

HeyGenはさまざまな目的のためにAIを活用したヘルスケアビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは多様なニーズに対応するAIを活用したヘルスケアビデオを生成するために多用途です。医療トレーニングビデオや効果的なヘルスケアマーケティングキャンペーンに適しています。その強力なAI機能は、すべての部門の要件に応じた魅力的なビジュアルコンテンツの作成をサポートします。