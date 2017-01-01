AIガイド付きチュートリアルジェネレーター: ハウツーガイドを迅速に作成
ステップバイステップの指示とビデオドキュメンテーションを自動化し、AIアバターでプロフェッショナルなコンテンツを生成します。
企業のトレーナーや人事部門向けに、AI生成ビデオドキュメンテーションの力を発見してください。この60秒のビデオは、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルと落ち着いた権威あるAIアバターを使用して、HeyGenのAIアバターがどのようにしてあらゆるプロセスの包括的なステップバイステップガイドの作成を簡素化するかを紹介します。
チームのプロセスを比類のない簡単さで合理化します。この30秒のプロンプトは、チームリーダーやプロジェクトマネージャー向けに、ダイナミックで魅力的なビジュアルと高揚感のあるバックグラウンドミュージック、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、明確なSOPや重要なトレーニングドキュメントを効率的に作成する方法を示します。
テックスタートアップやプロダクトマネージャーは、既存の知識を迅速に魅力的なビジュアルドキュメンテーションに変換できます。この40秒のビデオは、モダンでミニマリストなビジュアルと熱意あるナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がどのようにして正確なオンボーディングドキュメントや一般的なビデオドキュメンテーションの作成を革新するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI生成ビデオドキュメンテーションの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、複雑なプロセスをわかりやすいガイドに変換し、AI生成ビデオドキュメンテーションを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なハウツーガイドやSOPを創造的にコントロールしながら作成できます。
HeyGenのビデオチュートリアルの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、テンプレートを使用してチュートリアルビデオをカスタマイズできます。これにより、AI生成ビデオドキュメンテーションが一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保ち、明確なドキュメンテーションの取り組みを強化します。
HeyGenはトレーニングやオンボーディングのためにどのようなクリエイティブコンテンツを生成できますか？
HeyGenは、オンボーディングドキュメント、トレーニング資料、チュートリアルビデオライブラリなど、さまざまなクリエイティブコンテンツのニーズに応える優れたAIガイド付きチュートリアルジェネレーターです。AI生成のナレーションを使用して、学習を効率化するためのバイトサイズのレッスン、AIスタディガイド、フラッシュカードを作成するのに役立ちます。
HeyGenのAIを使ってどのくらい早く高品質なビデオガイドを作成できますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームを使用すると、スクリプトからAI生成のナレーションと字幕を含む高品質なビデオドキュメンテーションを迅速に作成できます。この効率的なプロセスにより、ステップバイステップガイドや明確なドキュメンテーションを迅速に作成でき、広範なビデオ編集スキルを必要としません。