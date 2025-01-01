AI政府発表ビデオメーカー：公共のアウトリーチを強化
HeyGenの高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、より迅速に魅力的な公共サービスのお知らせを作成し、公共のアウトリーチを促進します。
政府職員向けの新しい人事ポリシーを詳述した60秒の内部コミュニケーションビデオを開発します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的なコンテンツ作成を行い、字幕/キャプションを組み込んで、政府のビデオメーカーのコンテキスト内で全スタッフがアクセスできるようにする、明確で権威ある視覚スタイルを持つ必要があります。
家族や地域社会のメンバー向けに、公園の安全に関する新しいガイドラインを説明する30秒のデジタルコミュニケーションビデオを制作します。視覚スタイルはシンプルで明確なグラフィックと安心感のある音声トーンで魅力的であるべきで、リッチなテンプレートとシーンを活用して迅速な制作を行い、メディアライブラリ/ストックサポートを統合して視覚的な魅力を高め、説得力のあるPSAビデオとして機能します。
新しいオンライン政府サービスに関する支援を必要とする市民を対象とした50秒の説明ビデオを設計します。このビデオは、ステップバイステップで情報を提示し、明確なビジュアルと落ち着いた助けになるナレーションを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して物語を構築し、AIアバターを使用してユーザーをプロセスに案内し、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行うAIビデオメーカーソリューションとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは政府機関が公共サービスのお知らせを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは高度なAI政府発表ビデオメーカーとして機能し、公共部門の組織がプロフェッショナルな公共サービスのお知らせを迅速に制作できるようにします。直感的なインターフェースを使用して、テキストを効果的な公共のアウトリーチとデジタルコミュニケーションのための魅力的なビデオに簡単に変換できます。
HeyGenは政府ビデオの生成にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや高度なテキストからビデオへの機能などの強力なAI機能を提供します。これにより、ユーザーはプロフェッショナルな音声生成を伴う高品質な政府ビデオや公式コミュニケーションを作成し、ビデオ制作プラットフォーム全体のプロセスを効率化できます。
HeyGenは公式の政府コミュニケーションのためのブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは多用途なビデオ制作プラットフォームであり、公式の一貫性を維持するためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。リッチなビデオテンプレートを利用し、字幕/キャプションを追加し、ロゴや色を統合して、すべての内部コミュニケーションとPSAビデオが政府の基準に沿うようにすることができます。
HeyGenは公共部門のデジタルコミュニケーションに効率的なソリューションですか？
もちろんです。HeyGenは多様なデジタルコミュニケーションコンテンツの作成を加速するために設計された非常に効率的な政府ビデオメーカーです。強力なクリエイティブエンジンとして機能し、自動化されたストーリーボードや堅牢なメディアライブラリを提供し、さまざまな公共部門のニーズと公共のアウトリーチのためにインパクトのあるビデオを迅速に制作します。