AI政府発表ビデオジェネレーター：PSAを迅速に作成
テキストからビデオへの技術を使用して、公共コミュニケーションを効率化し、影響力のある政府発表ビデオを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模事業主や地域社会を対象にした45秒のAIビデオジェネレーターのプレゼンテーションが必要です。持続可能な実践のための新しい税制優遇措置を説明します。この公共情報キャンペーンには、プロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルと明確なアニメーショングラフィックスが必要で、中立的でありながら魅力的な声で届けられます。HeyGenのAIアバターを組み込んで、信頼性のある態度で複雑な情報を提示してください。
地元住民や潜在的なボランティアを対象にした60秒のPSAビデオメーカー広告を開発し、今後の地域清掃イベントを促進してください。ビデオは魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、活気ある屋外シーンと活気に満ちた音声トラックを使用してください。この重要な公共イニシアチブのために、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で一貫性のあるメッセージを迅速に組み立ててください。
特定の業界労働者や高齢者向けに、更新された緊急避難手順を思い出させるための20秒のAI政府発表ビデオジェネレーターのメッセージを作成してください。この重要な公共コミュニケーションには、直接的で権威あるビジュアルスタイルが必要で、太字の画面テキストと明確で簡潔なイメージを使用し、落ち着いたしっかりとした音声トーンを組み合わせてください。ビデオ全体でHeyGenの字幕/キャプション機能を目立たせて、アクセシビリティを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして政府発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的な「AIアバター」と「テキストからビデオ」技術を使用して、影響力のある「政府発表ビデオ」の生成プロセスを効率化します。これにより、「公共コミュニケーション」コンテンツの迅速な制作が可能になり、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに効率的に変換します。
公共情報キャンペーンのためのクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、さまざまな「ビデオテンプレート」とブランディングコントロールを通じて、「公共情報キャンペーン」のための広範な「ビジュアルカスタマイズ」を提供します。組織のロゴや色を簡単に追加でき、すべての「公共コミュニケーション」活動でブランドの一貫性を確保します。
HeyGenはPSAビデオの多言語ボイスオーバーと字幕を生成できますか？
はい、HeyGenは「PSAビデオメーカー」のニーズに対して「多言語サポート」を提供し、高品質の「ボイスオーバー生成」と自動「字幕とキャプション」を備えています。これにより、「公共コミュニケーション」が多様なオーディエンスに効果的かつ包括的に届きます。
HeyGenを使用して公共発表のAIビデオをどれくらい早く生成できますか？
HeyGenの「AIビデオジェネレーター」は、シンプルな「プロンプト」やスクリプトをプロフェッショナルな「公共発表ビデオ」に数分で変換することを可能にします。この効率的な「テキストからビデオ」プロセスは、迅速な展開に理想的な「ビデオ作成プラットフォーム」です。