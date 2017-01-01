シームレスなコンテンツのためのAIグローバルビデオジェネレーター
オンライン教育者や企業トレーナーを対象にした45秒の教育用説明ビデオを作成し、AIアバターが学習体験をどのように向上させるかを説明します。美的感覚はプロフェッショナルでクリーンであり、落ち着いたカラーパレットと明確で簡潔な画面上のテキストを使用し、安定した権威あるAIの声と控えめで気を散らさないアンビエントミュージックを使用します。HeyGenの「AIアバター」を使用することで、人間のプレゼンターを必要とせずに一貫したコンテンツを提供することの容易さを強調します。
エージェンシーやプロダクトマネージャー向けに、インパクトのあるキャンペーンのための現代的なビデオ作成の広範な可能性を紹介する、ダイナミックな60秒のマーケティングビデオを開発します。ビジュアルスタイルはシネマティックで洗練されており、多様なメディアライブラリからの高品質なストック映像、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、洗練された説得力のあるナレーションを組み込んでいます。HeyGenの「テンプレートとシーン」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み合わせることで、マーケティングおよび広告ビデオ制作プロセス全体を効率化し、プラットフォーム全体での迅速なカスタマイズと展開を可能にします。
コンテンツクリエイターやブロガー向けに、既存のブログ投稿から魅力的なクリップにコンテンツを再利用する迅速なプロセスを示す、遊び心のある20秒のショートビデオを想像してください。ビジュアルの美学は鮮やかで目を引くもので、アニメーション化されたグラフィックと太字のテキストオーバーレイが特徴であり、トレンディでロイヤリティフリーのポップミュージックとフレンドリーで会話的なAIの声が組み合わされています。特に、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を強調し、静かに視聴されても最大のアクセシビリティとインパクトを確保し、静的なコンテンツをダイナミックな生成AIビデオに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオ作成プロセスを向上させることができますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換する高度なテキスト-ビデオ技術を使用して、クリエイティブなビデオ作成を革新します。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバターを特徴とする魅力的な生成AIビデオコンテンツを生成し、ワークフローを効率化し、生産効率を向上させます。
HeyGenはブランドビデオコンテンツのカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドビデオコンテンツに特化した強力なカスタマイズ機能を提供しています。豊富なテンプレートを活用し、包括的なブランディングコントロールを使用してロゴや特定の色を統合し、マーケティング＆広告キャンペーンやソーシャルメディアビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに多言語ビデオ生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは効果的なAIグローバルビデオジェネレーターとして、多言語サポートを備えています。私たちの機能には、高度なナレーション生成と正確な字幕が含まれており、世界中の多様なオーディエンスに響く教育コンテンツやその他のビデオを制作することができます。
HeyGenで生成されたソーシャルメディア用ビデオの品質はどのようなものですか？
HeyGenはプロフェッショナルグレードのHDビデオ出力を提供し、ソーシャルメディアコンテンツが卓越した明瞭さとインパクトで際立つことを保証します。私たちのプラットフォームは、さまざまなアスペクト比に最適化されたビデオを作成し、すべてのプラットフォームでオーディエンスを引き付けるのに最適なソーシャルメディアビデオを作成します。