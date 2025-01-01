AIグローバルブランドビデオメーカーで迅速にブランドに合ったビデオを作成

AIアバターを活用して、マーケティングコンテンツや従業員トレーニングのためのスタジオ品質のビデオを制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テックスタートアップの製品マーケティングチーム向けに、45秒の魅力的なビデオをデザインし、新製品の発売に向けた魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に作成する方法を示します。ビデオには、フレンドリーなAIアバターが登場し、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルで、主要な製品機能を説明し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能による迅速なコンテンツ生成と、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションを強調し、このAIビデオメーカーの効率性を示します。
サンプルプロンプト2
営業担当者とエネーブルメントマネージャーを対象にした60秒の指導ビデオを開発し、パーソナライズされたビデオメッセージが営業アウトリーチでのエンゲージメントを大幅に向上させる方法を説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的であり、さまざまなAIアバターがパーソナライズされたコミュニケーションを示し、共感的で説得力のあるボイスオーバー生成を伴います。HeyGenのAIアバターを、親しみやすくスケーラブルな営業エネーブルメントコンテンツを迅速に作成するための強力なツールとして紹介します。
サンプルプロンプト3
大企業の人事および学習・開発の専門家向けに、30秒の簡潔なビデオを制作し、効率的な従業員トレーニングと内部コミュニケーションのためのビデオテンプレートの利点を強調します。ビジュアルスタイルは明確で情報豊かであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの企業向けビジュアルを組み込み、プロフェッショナルで明瞭な声でサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートの簡単なカスタマイズ能力と、多様な学習ニーズに対応する字幕/キャプションの追加を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIグローバルブランドビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールを使用して、グローバルオーディエンス向けにプロフェッショナルでブランドに合ったビデオを簡単に作成し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。プラットフォームはテキストをビデオに変換する技術を活用し、ブランドビデオの基盤となる魅力的なビジュアルコンテンツを作成します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
ブランドを表現するために多様なAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、メッセージを視覚的に強化するためにライブラリから魅力的なシーンを選びます。
3
Step 3
ブランドコントロールを適用
ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。強力なブランディングコントロールを利用して、ロゴ、色、フォントを統合し、すべてのビデオを独自のものにします。
4
Step 4
エクスポートとローカライズ
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、ビデオを完成させます。ボイスオーバーと翻訳を簡単に追加し、多様なグローバルオーディエンスに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な従業員トレーニング

魅力的なAI駆動のビデオで内部コミュニケーションとグローバルな従業員トレーニング体験を向上させ、定着率を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質なブランドビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIを活用して、魅力的でスタジオ品質のブランドビデオを効率的に制作する力を提供します。テキストをAIアバターとボイスオーバーを用いた魅力的なビジュアルに変換し、インパクトのあるキャンペーンに最適なAIグローバルブランドビデオメーカーです。

HeyGenのAIアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenはAIアバターの外見や表情をブランドの独自のアイデンティティに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションを提供します。カスタムアバターを生成して、ビデオコンテンツを本当にパーソナライズすることも可能です。

HeyGenはクリエイティブなマーケティングコンテンツの制作を効率化できますか？

もちろんです。HeyGenはコンテンツ制作プロセスを効率化するよう設計されており、企業がビデオ制作を容易に拡大できるようにします。プラットフォームはさまざまなビデオテンプレートとAI駆動のツールを提供し、強力なマーケティングコンテンツを迅速に生成します。

HeyGenはビデオ制作における強力なブランディングコントロールを提供しますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、ビデオが一貫してブランドに合ったものになるようにします。ブランドのロゴ、色、フォントを事前に作成されたテンプレートに組み込むことができ、すべてのビデオコンテンツが特定のブランド要素を反映することを保証します。