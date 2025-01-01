AIグローバルブランドビデオメーカーで迅速にブランドに合ったビデオを作成
AIアバターを活用して、マーケティングコンテンツや従業員トレーニングのためのスタジオ品質のビデオを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップの製品マーケティングチーム向けに、45秒の魅力的なビデオをデザインし、新製品の発売に向けた魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に作成する方法を示します。ビデオには、フレンドリーなAIアバターが登場し、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルで、主要な製品機能を説明し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能による迅速なコンテンツ生成と、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションを強調し、このAIビデオメーカーの効率性を示します。
営業担当者とエネーブルメントマネージャーを対象にした60秒の指導ビデオを開発し、パーソナライズされたビデオメッセージが営業アウトリーチでのエンゲージメントを大幅に向上させる方法を説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的であり、さまざまなAIアバターがパーソナライズされたコミュニケーションを示し、共感的で説得力のあるボイスオーバー生成を伴います。HeyGenのAIアバターを、親しみやすくスケーラブルな営業エネーブルメントコンテンツを迅速に作成するための強力なツールとして紹介します。
大企業の人事および学習・開発の専門家向けに、30秒の簡潔なビデオを制作し、効率的な従業員トレーニングと内部コミュニケーションのためのビデオテンプレートの利点を強調します。ビジュアルスタイルは明確で情報豊かであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの企業向けビジュアルを組み込み、プロフェッショナルで明瞭な声でサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートの簡単なカスタマイズ能力と、多様な学習ニーズに対応する字幕/キャプションの追加を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なブランドビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIを活用して、魅力的でスタジオ品質のブランドビデオを効率的に制作する力を提供します。テキストをAIアバターとボイスオーバーを用いた魅力的なビジュアルに変換し、インパクトのあるキャンペーンに最適なAIグローバルブランドビデオメーカーです。
HeyGenのAIアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenはAIアバターの外見や表情をブランドの独自のアイデンティティに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションを提供します。カスタムアバターを生成して、ビデオコンテンツを本当にパーソナライズすることも可能です。
HeyGenはクリエイティブなマーケティングコンテンツの制作を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenはコンテンツ制作プロセスを効率化するよう設計されており、企業がビデオ制作を容易に拡大できるようにします。プラットフォームはさまざまなビデオテンプレートとAI駆動のツールを提供し、強力なマーケティングコンテンツを迅速に生成します。
HeyGenはビデオ制作における強力なブランディングコントロールを提供しますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、ビデオが一貫してブランドに合ったものになるようにします。ブランドのロゴ、色、フォントを事前に作成されたテンプレートに組み込むことができ、すべてのビデオコンテンツが特定のブランド要素を反映することを保証します。