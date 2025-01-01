AIグローバルブランドビデオジェネレーターでスケールされたコンテンツ
スクリプトからのテキストビデオで、グローバルな影響を与えるビデオ制作をスケールし、コストを大幅に削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアのオーディエンスとのつながりに苦労していますか？小規模ビジネスオーナー向けに、親しみやすいAIアバターとクリーンなビジュアル、控えめなバックグラウンドミュージックを特徴とする45秒のビデオを作成してみてください。このビデオ制作では、HeyGenのAIアバターを活用してブランドを生き生きと表現しましょう。
教育コンテンツの可能性を最大限に引き出すために、コンテンツクリエイターや教育者向けに複雑なトピックを説明する60秒の解説ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でプロフェッショナルであり、洗練されたデザイン要素と画面上のテキストオーバーレイを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と既製のビデオテンプレートを効率的に活用して構築されます。
国際市場への進出を目指す多国籍企業をターゲットにした、グローバルブランド向けの魅力的な30秒のブランド紹介を想像してください。この洗練されたビデオは、多様な場所に設定された多文化のビジュアルを紹介し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して本物のイメージを提供する、心を高揚させるインストゥルメンタルトラックでサポートされます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のAIビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが多様なAIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、テキストを簡単にビデオに変換できるようにすることで、グローバルブランドビデオ生成に理想的なビデオ制作プロセスを簡素化します。
HeyGenはリアルなAIアバターを作成して魅力的なコンテンツを提供できますか？
はい、HeyGenはリアルなトーキングヘッドを提供する高度なAIアバターを提供しており、ビデオ広告やソーシャルメディアコンテンツのエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ広告を迅速に制作するためのどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、AIボイスジェネレーター、事前デザインされたビデオテンプレート、直感的なビデオ編集ツールを含む強力なクリエイティブツールを提供し、高品質なビデオ広告やコンテンツの迅速な制作を可能にし、コスト削減につながります。
HeyGenはグローバルブランドのビデオコンテンツ戦略をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへのAIを使用して、組み込みの翻訳機能を備えたローカライズされた一貫性のあるビデオコンテンツを制作することで、グローバルブランドが多様な市場で効果的にコミュニケーションを図ることを可能にします。