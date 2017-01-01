AI資金調達ビデオジェネレーター：効果的なキャンペーンを作成

魅力的なストーリーを作り、強力なテキスト-to-ビデオ機能で寄付者を迅速に引き付けます。

60秒の感動的な資金調達ビデオを作成し、潜在的な寄付者やボランティアを対象に、心に響くインパクトストーリーを共有します。ビジュアルスタイルは心温まるドキュメンタリー風で、実際の変化を示し、温かく励ましの声でナレーションを行います。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して受益者の証言や物語を紹介し、ライブ撮影なしで個人的なタッチを加えます。

サンプルプロンプト1
非営利団体の認知度向上キャンペーンのための30秒のダイナミックなビデオを開発し、特に若い世代を含む幅広い一般の人々にリーチするためにソーシャルメディアマーケティングに特化しています。ビジュアルはテンポが速く、モダンで魅力的で、鮮やかな色彩とクイックカットを伴い、エネルギッシュでトレンディなサウンドトラックと明確で簡潔なナレーションが付いています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、迅速なキャンペーンのために迅速に魅力的なコンテンツを生成します。
サンプルプロンプト2
クラウドファンディングキャンペーンのための45秒のプロフェッショナルな美的ビデオを制作し、クラウドファンディングプラットフォームのユーザーや初期段階の投資家を引き付けます。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでモダン、そしてインスパイアリングであり、プロジェクトの利点をスリークなグラフィックスで強調し、音声はプロフェッショナルで説得力のあるナレーションで自信と緊急性を高めます。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、コスト効率の高い制作で洗練された外観を実現します。
サンプルプロンプト3
メールマーケティングキャンペーンのためにメッセージをビジュアルストーリーに変換することを想像し、既存の購読者や長期的なサポーターを対象にした50秒の情報ビデオを作成します。ビジュアルは直接的で楽観的であり、明確なデータや成功指標を特徴とし、落ち着いた安心感のあるナレーションで信頼を強化します。特に、HeyGenの字幕/キャプション機能を統合し、音声なしでも高いエンゲージメントを確保し、寄付者のエンゲージメントを向上させます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI資金調達ビデオジェネレーターの仕組み

プロフェッショナルな資金調達ビデオを簡単に生成します。AIを活用して魅力的なストーリーを作り、寄付者を引き付け、非営利団体の使命を迅速かつ効果的に推進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
資金調達メッセージの概要を作成します。テキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたスクリプトをダイナミックなシーンに変換し、ビデオストーリーの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルストーリーテラーを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選択します。これらのデジタルプレゼンターは、俳優を必要とせずに共感とプロフェッショナリズムを伝え、物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的なエンハンスメントを追加
正確な字幕/キャプションを自動生成して、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。これにより、メッセージが明確になり、聴覚障害者を含む幅広い視聴者に届きます。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズでビデオを最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化された形式でエクスポートします。プロフェッショナルなビデオをソーシャルメディアマーケティングチャネルでシームレスに共有し、寄付者とつながります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションを高めるコンテンツで観客を鼓舞

潜在的な寄付者を動機付け、あなたの目的を支援するよう促す、力強く感情に訴えるビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な資金調達ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはあなたのクリエイティブエンジンとして機能し、プロンプトを公開準備が整ったビデオアセットに変換します。直感的なAIビデオジェネレーターは、非営利団体の認知度向上キャンペーンに最適なプロフェッショナルな美的感覚を持つ魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenは非営利団体のためのビデオストーリーテリングを強化できますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとダイナミックなビデオクリップを活用して、俳優を雇うことなくインパクトストーリーを生き生きとさせます。これにより、視聴者に深く共鳴し、寄付者のエンゲージメントを促進する魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenは迅速なコンテンツ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとテキスト-to-ビデオ機能を提供し、迅速なコンテンツ作成を容易にします。ビデオのトーンとフォーマットを選択でき、常に独自のキャンペーン目標に合った資金調達ビデオを作成できます。

HeyGenは資金調達ビデオにプロフェッショナルな美的感覚をどのように保証しますか？

HeyGenはAI駆動の編集とナレーション生成、ロイヤリティフリーのストックメディアを統合し、高品質でプロフェッショナルな美的感覚を保証します。プラットフォームは、字幕とキャプションを備えたフォトリアリスティックなビデオを制作し、非営利団体のビデオ制作を向上させます。