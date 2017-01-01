忙しいフリーランサーを対象にした45秒のエネルギッシュでプロフェッショナルなビデオを想像してください。'AIフリーランサービデオジェネレーター'がどのように彼らの書いたアイデアを魅力的なコンテンツに変えるかを紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでモダンで、スクリプトを入力するユーザーと、結果として得られるダイナミックなAIビデオの間で素早くカットされ、アップビートでインスパイアリングな音楽が流れます。HeyGenの強力な'スクリプトからのテキスト-ビデオ'機能を強調し、効率性と品質をアピールします。

ビデオを生成