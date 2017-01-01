AIフリーランサービデオジェネレーターで簡単にコンテンツを作成

フリーランサーの皆さん、直感的なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使ってプロフェッショナルなAIビデオを簡単に作成しましょう。

忙しいフリーランサーを対象にした45秒のエネルギッシュでプロフェッショナルなビデオを想像してください。'AIフリーランサービデオジェネレーター'がどのように彼らの書いたアイデアを魅力的なコンテンツに変えるかを紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでモダンで、スクリプトを入力するユーザーと、結果として得られるダイナミックなAIビデオの間で素早くカットされ、アップビートでインスパイアリングな音楽が流れます。HeyGenの強力な'スクリプトからのテキスト-ビデオ'機能を強調し、効率性と品質をアピールします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルや小規模ビジネスオーナー向けに、'AIビデオジェネレーター'技術の可能性を示す30秒のインスパイアリングで視覚的に豊かなビデオを制作します。ビジュアルは鮮やかで希望に満ちたもので、多様な'AIアバター'が様々な設定で魅力的なメッセージを届け、モチベーションを高める現代的なサウンドトラックが伴います。カスタムAIアバターがどのようにコンテンツ戦略に本物性とスケーラビリティをもたらすかに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやデジタルエージェンシー向けに、60秒の革新的で芸術的なビデオを作成し、彼らがどのようにして創造的な限界を押し広げ、ユニークな'AI UGCビデオ'を生成できるかを示します。ビジュアルの美学は最先端で多様性に富み、シームレスなトランジションとHeyGenの'メディアライブラリ/ストックサポート'からのオリジナル映像とキュレーションされたストックコンテンツのミックスを組み合わせ、アンビエントで未来志向の音響風景が下支えします。
サンプルプロンプト3
ビデオ制作や個人ブランディングに不慣れな個人向けに、プロフェッショナルな'AIビデオ'を簡単に制作する方法を紹介する30秒のシンプルで励みになるビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでユーザーフレンドリーで、明確なステップバイステップのアクションを提示し、最終的に洗練された製品に仕上げます。HeyGenの'ボイスオーバー生成'機能から直接生成されたフレンドリーなチュートリアル風のナレーションが、アクセシビリティと使いやすさを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIフリーランサービデオジェネレーターの仕組み

強力な生成AIツールを使用して、フリーランスプロジェクトやクライアントワークのために魅力的で高品質なAIビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成または貼り付け、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能があなたの言葉をダイナミックなナラティブに変える様子を見てください。
2
Step 2
AIタレントを選択
ブランドやメッセージを表現するために、多様でリアルなAIアバターから選択し、プロフェッショナルで魅力的な画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルで強化
Bロール映像や製品ショットを含む魅力的なビジュアルを追加し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビデオのコンテンツを豊かにします。
4
Step 4
生成とエクスポート
AIビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して様々なプラットフォームに合わせて調整し、プロフェッショナルな作品をダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの成功事例を紹介

顧客の成功を強調する魅力的なAIビデオを開発し、クライアントの信頼を築き、フリーランサーにとって効果的に価値を示します。

よくある質問

HeyGenは私のフリーランスプロジェクトに理想的なAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenはフリーランサーがスクリプトからプロフェッショナルなAIビデオを簡単に作成できるようにします。高品質なコンテンツを迅速に生成するための強力なツールを提供し、多様なクライアントのニーズに応える価値あるビデオジェネレーターです。

HeyGenでAIビデオを強化するために使用できるクリエイティブな資産は何ですか？

HeyGenは、AIアバターの幅広い選択肢やBロール映像の統合機能を含む豊富なクリエイティブオプションを提供します。シーンをカスタマイズし、高度なブランディングコントロールを利用して、ユニークで魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenはスクリプトだけで高品質なAIビデオを効率的に生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、シンプルなスクリプトをAI俳優とカスタムボイスオーバーを用いた洗練されたAIビデオに変換することで、ビデオ生成プロセスを効率化します。これにより、プロフェッショナルな品質を維持しながら制作時間を大幅に短縮できます。

HeyGenはAI UGCビデオやカスタムAIアバターを使用したビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenは魅力的なAI UGCビデオの作成を可能にし、カスタムAIアバターをサポートすることで、多様なコンテンツ要件に対応する多用途なプラットフォームを提供します。これにより、製品を手に持って紹介したり、特定のメッセージを伝えるためのパーソナライズされた魅力的なビデオ制作が可能です。