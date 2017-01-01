AIフランチャイズトレーニングジェネレーター：迅速かつ効果的なコース
トレーニングコストを削減し、すべてのフランチャイジーのためにコース作成を合理化します。強力なテキストビデオでダイナミックなコンテンツを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
効率を求めるトレーニング開発者やコンテンツクリエーターの皆さん、AIコースクリエーターの力を示す90秒のビデオを想像してください。現代的で魅力的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを使用し、HeyGenの使いやすいテンプレートとシーンがどのように直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて複雑な学習モジュールを魅力的で消化しやすいコンテンツに変えるかを強調し、クリエイティブなプロフェッショナルが技術的な障害なしにダイナミックなオンライン体験を構築できるようにします。
トレーニングコストの増加に悩むマルチユニットフランチャイジーや企業のL&D部門は、AIを活用したトレーニングプラットフォームの戦略的利点を示す2分間の説明ビデオから利益を得ることができます。このビデオは、プロフェッショナリズムとスケーラビリティを伝える洗練されたビジュアルを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成によって強化された洗練された声と正確な字幕/キャプションを通じて、ホワイトラベルソリューションがコンテンツ配信を合理化し、広範なネットワーク全体でトレーニングを標準化する方法を詳述します。
新しいフランチャイジーとそのスタッフは、この魅力的な45秒の指導ビデオを通じて、短時間で新しいスキルを習得する方法を学ぶことができます。明るく励みになるビジュアルと熱意あるナレーターを使用し、ミニコースの迅速な展開を示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと強力なAIビデオジェネレーターがどのようにして豊かでアクセスしやすいコンテンツの迅速な制作を可能にし、どのLMSにもシームレスに統合され、保持率とパフォーマンスを向上させるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIフランチャイズトレーニングの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを特徴としています。このAIを活用したトレーニングプラットフォームは、インタラクティブなトレーニングコースの作成を合理化し、フランチャイズトレーニングを効率的かつスケーラブルにします。
HeyGenはトレーニングコンテンツのための強力なホワイトラベルソリューションを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のブランド要素でビデオをカスタマイズすることができます。このホワイトラベル機能により、オンラインコースがすべてのインタラクティブなトレーニングコースで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。
HeyGenはどのような機能で直感的なAIコースクリエーターとなっていますか？
HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと多様なプロフェッショナルテンプレート＆シーンのライブラリを提供し、コンテンツ作成プロセスを簡素化します。ユーザーはテキストビデオ機能と豊富なメディアを組み込んで、魅力的なミニコースや包括的なオンラインコースを簡単に生成できます。
HeyGenのAIアバターはインタラクティブなトレーニングコースをどのように強化しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターはスクリプトを生き生きとさせ、テキストビデオ技術を通じて情報を明確かつ魅力的に伝えます。このダイナミックなアプローチはオンボーディングをより効果的にし、従来のコンテンツをインタラクティブなトレーニングコースに変え、保持率と理解力を向上させます。