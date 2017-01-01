フランチャイズオーナーや企業のトレーニングマネージャーの皆さん、古いオンボーディングプロセスにうんざりしていませんか？AIフランチャイズトレーニングジェネレーターがスタッフ教育をどのように革新するかを発見してください。この1分間のビデオでは、シームレスなワークフローを示すクリーンでプロフェッショナルなビジュアルを特徴とし、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能がコンテンツ作成を簡素化し、すべての場所で効率的かつ一貫したオンボーディングを実現する方法を自信に満ちた声で説明します。

ビデオを生成