賑やかなカフェのオーナーが、新しい季節のメニューのデザイン選択に圧倒されている様子を想像してください。この45秒のストーリーは、小規模なレストランやカフェのオーナーを対象に、AIフードメニュー生成ツールがどのように彼らのプロセスを変革し、魅力的なメニューテンプレートを簡単に選択できるようにするかを示します。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、慌ただしいエネルギーから落ち着いた効率性へと移行し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、視聴者をシームレスな体験へと導く魅力的なナレーションが流れます。

