地元エリアの新規会員をターゲットにした、30秒のジムプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、ジム機器を使用する多様な個人のクイックカットを特徴とし、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを伴わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、ジムのユニークなセールスポイントを強調するシンプルなマーケティングスクリプトからダイナミックなコンテンツを迅速に生成します。

