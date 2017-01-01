金融機関のCTOやAI開発者を対象に、AI金融サービスジェネレーターが高度な基盤モデルを活用して強力なAI機能を提供する方法を説明する90秒の解説ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで分析的なもので、データフローダイアグラムと控えめなアニメーションを特徴とし、HeyGenの音声生成を使用したプロフェッショナルで情報豊富なナレーションが付随します。このビデオは、技術に精通した視聴者に向けて、基盤となる技術アーキテクチャを解明します。

ビデオを生成