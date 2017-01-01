製品マネージャーとマーケティングチームをターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを想像してください。スタイリッシュでモダンなビジュアルスタイルとエネルギッシュでアップビートなサウンドトラックを備えています。このビデオは、HeyGenのAI機能発表ジェネレーターが、シンプルなコンセプトを魅力的な製品発表にどのように変えるかを示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、プロフェッショナルなマーケティンググレードの発表を迅速に作成し、注目を集めます。

ビデオを生成