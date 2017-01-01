AI機能発表ジェネレーターでローンチを強化
HeyGenのブランディングコントロールを活用して、製品ローンチや企業の更新のためのマーケティンググレードの発表を生成し、コミュニケーション効率を向上させます。
ブランドマーケターと小規模ビジネスオーナー向けに、エレガントなビジュアル、スムーズなトランジション、プロフェッショナルで落ち着いたバックグラウンドスコアを備えた45秒の洗練されたビデオを作成してください。ナラティブは、HeyGenのカスタムジェネレーターとブランドキット機能を組み合わせることで、ユーザーが完璧にカスタマイズされた発表を作成できる方法を紹介し、テンプレートとシーンがAIアバターでカスタマイズされ、すべてのコミュニケーションが独自のブランドアイデンティティを反映し、コミュニケーション効率を促進する方法を強調します。
HRおよび内部コミュニケーションチームを対象とした20秒の直接的で情報豊富なビデオを開発し、クリーンなグラフィックと親しみやすく明確なナレーションを使用します。このプロンプトは、HeyGenがどのようにして発表を迅速に生成するかを強調し、AI駆動のテキストジェネレーターが完全にフォーマットされた発表ドラフトを即座に共有できるように生成し、さらにそのナレーション生成と字幕/キャプション機能によって広範なアクセス性を向上させる方法を示します。
テクノロジーイノベーターとSaaS企業向けに、未来的なビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、そしてインパクトのある最先端のサウンドトラックを使用した60秒のインスパイアリングなビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenのAI駆動のテキストジェネレーターが、どの機能発表にも洗練されたアップデートを作成する力を示し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、高品質で視覚的に魅力的な製品発表を提供し、オーディエンスに共鳴します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして洗練された製品発表の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをダイナミックなビデオ発表に変換し、洗練された製品アップデートの作成を容易にします。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、魅力的なビジュアルコンテンツを迅速に生成し、メッセージが際立つようにします。
HeyGenを使用して発表のデザインとブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムジェネレーター出力をブランドキットに完全に合わせて作成する力を提供します。ブランディングコントロール、色、ロゴを組み込み、さまざまなテンプレートから選択して、すべての発表がプロフェッショナルで一貫したブランド表現となるようにします。
HeyGenはどのような種類のクリエイティブな発表を効果的に生成できますか？
HeyGenは多用途なAI機能発表ジェネレーターであり、製品ローンチ、企業の更新、イベントプロモーションなど、幅広いクリエイティブなコミュニケーションニーズに最適です。AI駆動のビデオ機能により、新機能の発表からコミュニティイニシアチブまで、すべてのメッセージがインパクトを持って届けられます。
HeyGenはAI生成の発表をより魅力的で人間らしくする機能を提供していますか？
はい、HeyGenはAI駆動のテキストジェネレーター出力を表現豊かなビデオに変換することでエンゲージメントを向上させます。リアルなAIアバターと自然なナレーション生成により、HeyGenは完全にフォーマットされた発表ドラフトを人間味のあるものにし、より親しみやすく効果的なコミュニケーション体験を提供します。