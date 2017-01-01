AI顔出しビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成
スクリプトをAIアバターでプロフェッショナルなマーケティングビデオや説明ビデオに瞬時に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やプロダクトマネージャー向けに設計された45秒の簡潔な説明ビデオを開発し、AIアバタージェネレーターの助けを借りて複雑な技術的概念を簡素化します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、明確で情報豊富なオンスクリーンテキストを使用し、音声は親しみやすく明瞭なAIアバターの声を特徴とします。HeyGenの高品質なAIアバター生成能力とナレーションを簡単に行うためのボイスオーバー生成を示します。
コンテンツクリエイターやデザイナー向けに、静止画像のシリーズを魅力的なビジュアルストーリーに変える60秒のインスパイアリングなクリエイティブコンテンツを制作します。シネマティックで感情的なビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションと控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、温かく明瞭な声で補完します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが個人の物語やビジュアルインパクトをどのように強化できるかを強調します。
YouTubersや社内コミュニケーションチーム向けに、プロフェッショナルで顔出しスタイルの30秒のニュースアップデートビデオを設計し、迅速な発表を行います。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、ニュース放送を模したもので、自信に満ちた権威ある声で行います。HeyGenのテンプレートとシーンの効率的な使用と、AIアバターを活用して、アスペクト比のリサイズとエクスポートで迅速に洗練された共有可能なコンテンツを制作する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトを魅力的なクリエイティブコンテンツに変換します。幅広いAIアバターを活用し、魅力的なボイスオーバーを統合して、ビジョンを簡単に実現できます。
HeyGenはマーケティング用のカスタマイズ可能なAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenはストックアバターを含むAIアバターを生成し、カスタマイズすることができ、ブランドのメッセージに完璧にマッチさせることができます。これは、プロフェッショナルなマーケティングビデオやダイナミックな説明ビデオを作成するのに理想的です。
HeyGenはリアルなリップシンクで話す写真やビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは静止画像をリアルなリップシンクで話す動的な写真に変換することができます。高度な音声クローン技術により、AIアバターが本物の表情でメッセージを伝えることができます。
HeyGenを使ってソーシャルメディア向けの魅力的なビデオを作成するのはどれくらい簡単ですか？
HeyGenを使えば、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するのは非常に簡単です。直感的なプラットフォームと多様なテンプレートにより、どのプラットフォームでも高品質なビデオを効率的に制作できます。