小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、AIビデオジェネレーターがどのように魅力的なソーシャルメディア広告を生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、現代的なグラフィックを用いたテンポの速いもので、元気で熱意のあるナレーションが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って、広告コピーを瞬時に魅力的なビジュアルに変える簡単さを強調します。

