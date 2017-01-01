技術に精通した若いプロフェッショナル向けに設計された、複雑な新しいソフトウェア機能を紹介する45秒のAI説明動画を想像してください。ビジュアルの旅は、洗練されたモダンなアニメーションで展開し、アップビートなバックグラウンドトラックとHeyGenの高度なAIアバターによって生成されたクリアで魅力的なナレーションと完璧に同期し、技術的な側面を簡単に理解できるようにします。

ビデオを生成