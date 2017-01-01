AIエクスプレイナー生成ツール：魅力的な説明ビデオを作成
HeyGenの高度なテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトを魅力的なアニメーションコンテンツに変換し、驚くほど簡単に説明ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門や企業トレーナーを対象に、HeyGenのようなエクスプレイナービデオメーカーが従業員のオンボーディングをどのように効率化するかを示す、90秒の指導ビデオを開発してください。トーンは明確で情報豊富にし、フレンドリーなAIアバターをプレゼンターとして利用します。アクセシビリティのための自動字幕/キャプションの利点を強調してください。
コンテンツクリエイターや教育者向けに、HeyGenを使ってドキュメントを簡単にビデオに変換する方法を示す、魅力的な2分間のアニメーション説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで教育的にし、心地よいバックグラウンドミュージックを添えます。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと、異なるプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介してください。
ソフトウェア開発者や技術製品マネージャー向けに、HeyGen内の強力なAI駆動ツールを使って詳細な説明を生成する、洗練された1分間の技術デモンストレーションビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは正確でデモンストレーション的にし、自信に満ちた明瞭な声を特徴とします。スクリプトからの効率的なテキストからビデオへの変換と、最終的なアスペクト比のリサイズとMP4へのエクスポートを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして説明ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動ツールを活用して、説明ビデオ作成プロセス全体を効率化します。ユーザーはAIアバターと自動ボイスオーバーを利用して、テキストから魅力的な説明ビデオを簡単に生成でき、生産時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenはビデオのアクセシビリティと配信にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、生成されたすべてのビデオに自動字幕を含む、アクセシビリティのための強力な技術的機能を提供します。アニメーション説明ビデオが完成したら、HeyGenはさまざまなアスペクト比でMP4として簡単にエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに配信できます。
HeyGenで自分のコンテンツやアセットを使って説明ビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenの直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、説明ビデオを広範にカスタマイズできます。自分のメディアを簡単に統合したり、豊富なストックビデオや画像ライブラリから選んでアニメーション説明ビデオを強化できます。
HeyGenはAIアバターやカスタムボイスオーバーのような高度な機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、メッセージを効果的に伝えるために使用できる多様なリアルなAIアバターを提供しています。また、スクリプトから高品質なボイスオーバーを生成し、説明ビデオにプロフェッショナルで魅力的なナラティブを確保します。