マーケティングチーム向けに、AIエクスプレイナー生成ツールが複雑な概念をどのように簡素化できるかを示す45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンにし、鮮明なモーショングラフィックスとプロフェッショナルで自信に満ちたナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターが重要なメッセージを伝え、複雑な情報を明確に伝える能力を強調します。

サンプルプロンプト1
プロダクトマネージャーを対象にした60秒の説明ビデオを制作し、効果的なプロダクトエクスプレイナーとハウツーガイドの作成方法を示します。クリーンで魅力的なビジュアルスタイルと親しみやすく知識豊富なナレーションを採用します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、デザインの経験がなくてもプロフェッショナルなカスタムエクスプレイナービデオテンプレートを迅速に組み立てることを強調します。
サンプルプロンプト2
人事部門をターゲットにした30秒の簡潔なビデオを開発し、AIビデオ生成プラットフォームが迅速な内部コミュニケーションにどれほど効率的であるかを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで直接的かつ安心感のあるもので、温かみのある企業向けの声を使用します。HeyGenがどのように迅速な作成とアスペクト比のリサイズおよびエクスポートを促進し、プロフェッショナルなコミュニケーションを簡単かつコスト効果の高いものにするかを強調します。
サンプルプロンプト3
グローバルな営業およびカスタマーサクセスチーム向けに設計された75秒のビデオを想像し、スケーラブルなAIエクスプレイナーを通じて顧客エンゲージメントを向上させる方法を示します。スタイルはダイナミックで包括的かつ視覚的に多様であり、親しみやすく明確なナレーションを伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能に焦点を当て、企業がビデオを簡単にスケールし、翻訳してより広い国際的なオーディエンスにリーチすることを可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業向けAIエクスプレイナー生成ツールの仕組み

複雑なアイデアを迅速に魅力的で製品に正確なエクスプレイナービデオに変換します。AIを活用してコンテンツ作成を効率化し、コミュニケーションを強化し、オーディエンスを魅了しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
コンテンツを作成するか、既存のスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能により、エクスプレイナービデオを迅速に生成し、初期の作成プロセスを簡素化します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターからメッセージを伝えるために選択します。これらのAIアバターはスクリプトを生き生きとさせ、視聴者にとって非常に魅力的なエクスプレイナービデオを作成します。
3
Step 3
ブランドとビジュアルを適用
直感的なブランディングコントロールを使用して、企業のロゴとブランドカラーを統合します。これにより、製品エクスプレイナーがすべてのコミュニケーションで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
インパクトのあるエクスポート
アスペクト比のリサイズを使用して、あらゆるプラットフォームに合わせてエクスプレイナービデオを調整します。最終的な作品をエクスポートして、複雑な概念を効果的に簡素化し、すべてのチャネルで顧客エンゲージメントを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の説明

製品の価値を明確に示し、見込み客との信頼を築くために、説得力のあるAIビデオを作成して顧客成功事例を説明します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なエクスプレイナービデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenのAIエクスプレイナー生成ツールは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターと豊富なメディアを使用してエクスプレイナービデオを迅速に作成できます。このAI駆動のプラットフォームは、制作プロセスを簡素化し、効果的にメッセージを伝えることを可能にします。

HeyGenはどのようなAIアバターをエクスプレイナービデオに提供していますか？

HeyGenは、エクスプレイナービデオに統合できる多様なリアルなAIアバターを提供しており、プロフェッショナリズムと視聴者のエンゲージメントを向上させます。これらのAIアバターは、自然な動きと表情を提供する高度な技術によって支えられています。

HeyGenでエクスプレイナービデオテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはカスタムエクスプレイナービデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや色、その他の要素でビデオをパーソナライズできます。これにより、製品エクスプレイナーやハウツーガイドがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenはどのようにして製品エクスプレイナーやハウツーガイドの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオ生成プラットフォームとして、ユーザーが高品質な製品エクスプレイナーやハウツーガイドを簡単に作成できるようにし、複雑な概念を簡素化します。使いやすいインターフェースとテキストからビデオへの機能により、コンテンツ作成のワークフロー全体を効率化します。