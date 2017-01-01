AI説明広告ジェネレーター: 魅力的なビデオ広告を作成
HeyGenのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的な説明ビデオ広告に簡単に変換し、効率を求めるマーケターに最適です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソーシャルメディアマーケター向けに、ユーザー生成コンテンツ（UGCビデオ）を洗練された広告クリエイティブに変える方法を示す、活気ある45秒のビデオ広告を開発してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用し、ダイナミックなトランジションとトレンドの音楽を取り入れ、テンポの速いビジュアルスタイルとエネルギッシュなオーディオを目指します。
eコマースブランド向けに、新しいシーズンコレクションを鮮明なビジュアルとプロフェッショナルなトーンで強調する、洗練された60秒の製品中心のビデオ広告を制作してください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、視聴者を製品の特徴に導く魅力的なナレーションを追加し、豪華なビジュアルスタイルと洗練されたオーディオを維持します。
SaaS企業向けに、ソフトウェア機能の複雑なアイデアを簡単に理解できるビジュアルストーリーに変換する方法を示す、情報豊かな90秒のアニメーションガイドをデザインしてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、詳細な説明から自動的に魅力的なビジュアルを生成し、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルと落ち着いた指導的な声を使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな広告制作を強化しますか？
HeyGenはAIを活用したクリエイティブエンジンを使用して、テキストプロンプトを瞬時に魅力的な「広告クリエイティブ」に変換し、多様な「AIアバター」を特徴とすることで観客を引きつけます。これにより、高品質な「ビデオ広告」の制作が比類のない効率で行えます。
HeyGenは説明ビデオの作成を簡素化できますか？
はい、HeyGenはスクリプトを動的なビジュアルに変換し、リアルな「AIアバター」とプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、魅力的な「AI説明ビデオ」コンテンツを生成することに特化しています。これにより、どのような観客に対しても「複雑なアイデアを簡素化」して効果的に伝えることができます。
HeyGenはブランドの一貫性を保つためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ユーザーがブランドの「ロゴ、色」、およびビジュアルスタイルをすべての「広告クリエイティブ」に直接統合できるようにします。これにより、制作されるすべてのビデオ資産で確立された「ブランドガイドライン」に一貫して従うことが保証されます。
HeyGenを使ってどのようなソーシャルメディアコンテンツを作成できますか？
「コンテンツクリエイター」はHeyGenを利用して、洗練された「ビデオ広告」や本物のような「UGCビデオ」を含む多様な「ソーシャルメディアコンテンツ」を制作できます。これにより、Instagram、Facebook、TikTokなどのプラットフォーム向けに迅速な作成が可能になります。