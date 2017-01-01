AI試験準備ビデオジェネレーターでスマートな学習ビデオを

スクリプトからのテキストビデオを使用して、学習定着を向上させる魅力的なビジュアル学習コンテンツに学習資料を変換します。

AI試験準備ビデオジェネレーターが大学生の学習定着をどのように向上させるかを示す、魅力的な60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでアニメーションを用い、HeyGenのボイスオーバー生成を通じてプロフェッショナルでありながら励ましのある音声トーンを生成し、AIアバターが複雑な概念を明確に説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校教師向けに、AIスタディガイドビデオジェネレーターを活用してカスタマイズ可能なスタディガイドを作成するための簡潔な45秒のチュートリアルを制作してください。ビデオはクリーンで教育的なビジュアルスタイルを持ち、落ち着いた情報提供の音声トーンを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と多様なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
教育用ビデオメーカーが企業研修のための魅力的なビジュアル学習コンテンツの作成をどのように促進するかを紹介する、ダイナミックな30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、アップビートでプロフェッショナルな音声を提供し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルをターゲットにした効率的な50秒の広告を開発し、AIビデオクリエーターを使用して試験準備資料を簡単に作成する方法を示します。ビジュアルの美学はミニマリストで直接的であり、権威ある明確な音声と組み合わせ、HeyGenの柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームに適したエクスポート、そしてすぐに使えるビデオテンプレートを強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI試験準備ビデオジェネレーターの使い方

学習資料を魅力的で学習定着を高めるビデオレッスンに簡単に変換し、作成を効率化し、学習成果を最大化します。

1
Step 1
学習資料を貼り付ける
試験ノート、スタディガイド、またはスクリプトを貼り付けることから始めます。私たちのプラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストビデオ技術を使用して、テキストをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターのライブラリからレッスンを提供するためのアバターを選択します。彼らの外見や声をカスタマイズして、学生にとって魅力的で親しみやすいバーチャルインストラクターを作成します。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加する
豊富なメディアライブラリからビジュアル学習コンテンツを追加するか、自分のコンテンツをアップロードしてビデオを強化します。人間のようなAI音声を生成して、複雑なトピックを明確かつインパクトのある方法でナレーションします。
4
Step 4
学習ビデオをエクスポートする
アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加してビデオを完成させます。さまざまなアスペクト比で高品質の試験準備ビデオを簡単にエクスポートし、共有や集中した復習に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育トピックを簡素化

難しい概念を簡単に理解できるビデオレッスンに分解し、試験の成功に向けた理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のスタディガイドの視覚的魅力を高めることができますか？

HeyGenは豊富なメディアライブラリとダイナミックなアニメーションを使用して、魅力的なビジュアル学習コンテンツを作成する力を提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと広範なストックメディアサポートを活用して、AIスタディガイドビデオジェネレーターのプロジェクトを向上させ、複雑なトピックを学習者にとってより魅力的にします。

HeyGenは教育用ビデオにどのようなAIアバターを提供していますか？

HeyGenは、教育コンテンツを人間のようなAI音声で提示できる多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、どの教育用ビデオメーカーのプロジェクトでも魅力的な体験を作り出すのに最適です。

HeyGenを使って既存のスクリプトをAI試験準備ビデオに簡単に変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、書かれた資料をプロフェッショナルなAI試験準備ビデオにシームレスに変換できます。また、アクセシビリティを確保し、学習を強化するために自動的に字幕/キャプションを追加することもできます。

HeyGenはそのビデオ機能を通じてどのように学習定着をサポートしますか？

HeyGenは、ダイナミックなビジュアル学習コンテンツと正確な字幕/キャプションの作成を可能にすることで、学習定着を大幅に向上させます。私たちのプラットフォームは、アニメーションやリアルなAIアバターのような魅力的な要素を使用して、複雑な情報をより吸収しやすく、記憶しやすくします。