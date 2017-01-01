AI試験準備ビデオジェネレーターでスマートな学習ビデオを
スクリプトからのテキストビデオを使用して、学習定着を向上させる魅力的なビジュアル学習コンテンツに学習資料を変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校教師向けに、AIスタディガイドビデオジェネレーターを活用してカスタマイズ可能なスタディガイドを作成するための簡潔な45秒のチュートリアルを制作してください。ビデオはクリーンで教育的なビジュアルスタイルを持ち、落ち着いた情報提供の音声トーンを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と多様なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を実現します。
教育用ビデオメーカーが企業研修のための魅力的なビジュアル学習コンテンツの作成をどのように促進するかを紹介する、ダイナミックな30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、アップビートでプロフェッショナルな音声を提供し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
忙しいプロフェッショナルをターゲットにした効率的な50秒の広告を開発し、AIビデオクリエーターを使用して試験準備資料を簡単に作成する方法を示します。ビジュアルの美学はミニマリストで直接的であり、権威ある明確な音声と組み合わせ、HeyGenの柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームに適したエクスポート、そしてすぐに使えるビデオテンプレートを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のスタディガイドの視覚的魅力を高めることができますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリとダイナミックなアニメーションを使用して、魅力的なビジュアル学習コンテンツを作成する力を提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと広範なストックメディアサポートを活用して、AIスタディガイドビデオジェネレーターのプロジェクトを向上させ、複雑なトピックを学習者にとってより魅力的にします。
HeyGenは教育用ビデオにどのようなAIアバターを提供していますか？
HeyGenは、教育コンテンツを人間のようなAI音声で提示できる多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、どの教育用ビデオメーカーのプロジェクトでも魅力的な体験を作り出すのに最適です。
HeyGenを使って既存のスクリプトをAI試験準備ビデオに簡単に変換できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、書かれた資料をプロフェッショナルなAI試験準備ビデオにシームレスに変換できます。また、アクセシビリティを確保し、学習を強化するために自動的に字幕/キャプションを追加することもできます。
HeyGenはそのビデオ機能を通じてどのように学習定着をサポートしますか？
HeyGenは、ダイナミックなビジュアル学習コンテンツと正確な字幕/キャプションの作成を可能にすることで、学習定着を大幅に向上させます。私たちのプラットフォームは、アニメーションやリアルなAIアバターのような魅力的な要素を使用して、複雑な情報をより吸収しやすく、記憶しやすくします。