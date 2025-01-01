AIイベントプロモビデオメーカー：瞬時に魅力的なプロモを作成

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なイベントビデオを簡単にデザイン。テンプレートとシーンを活用して、次のマーケティングキャンペーンを迅速に開始しましょう。

229/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナル向けに45秒のプロフェッショナルなチュートリアルを開発し、HeyGenをインパクトのある"マーケティングキャンペーン"のための究極の"プロモビデオメーカー"として紹介します。ビジュアル的には、クリーンでコーポレートな美学を維持し、スムーズなトランジションと画面上のテキストオーバーレイを備えた洗練されたAIアバターによって提供されます。音声は落ち着いて権威あるもので、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を活用して、書かれたコンテンツを最小限の労力で魅力的なビデオナラティブに変える方法を説明します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターや広告代理店向けに60秒のインスパイアリングなショーケースを想像し、さまざまな"ビデオ広告"のための素晴らしい"AIプロモビデオ"を生成することに焦点を当てます。このビデオは、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み込み、多様なイメージとダイナミックなアニメーションを取り入れた非常にクリエイティブで芸術的なビジュアルスタイルを誇ります。感動的でシネマティックな音楽スコアと組み合わせて、最大のリーチとアクセシビリティを確保するために完璧にタイミングを合わせた字幕/キャプションを追加する簡単さを強調します。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーやeコマースビジネス向けに15秒のスナッピーな説明ビデオを制作し、HeyGenの"オンラインエディター"が"ソーシャルメディアプラットフォーム"向けの高インパクトコンテンツの作成をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルの美学は鮮やかでトレンディで、素早く注目を集める編集と人気のあるバックグラウンドミュージックを特徴とし、簡潔なAIナレーションを備えています。アスペクト比のリサイズとエクスポートの重要な機能を紹介し、ユーザーが異なるソーシャルメディアフォーマットにシームレスにビデオを適応させることができることを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIイベントプロモビデオメーカーの使い方

強力なAIツールを使って、コンセプトからあらゆるプラットフォームで準備が整った洗練されたビデオまで、イベント向けの魅力的なAIプロモビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
イベントスクリプトを作成
AIによる自動生成スクリプトを活用して、瞬時に魅力的なコンテンツを作成するか、自分のスクリプトを入力してイベントプロモビデオをガイドします。
2
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
イベントのテーマとブランドアイデンティティに完璧にマッチするプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンの多様なライブラリから選択します。
3
Step 3
ナレーションで強化
高度なナレーション生成機能を使用してスクリプトを生き生きとさせ、さまざまなスタイルの人間のようなナレーションで観客を魅了します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
最終的なAIプロモビデオを最適化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームとマーケティングキャンペーンでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなプロモで参加を促す

.

ターゲットオーディエンスを動機付け、イベントを直接体験するよう促すダイナミックでインスパイアリングなイベントプロモビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロモビデオでどのようにマーケティングキャンペーンを強化できますか？

HeyGenは、AIプロモビデオを迅速かつ効率的に作成することで、マーケティングキャンペーンを強化します。AIを活用したツールと多様なテンプレートを利用して、注目を集める魅力的なビデオ広告を制作できます。

HeyGenが効果的なAIプロモビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの生成、AIアバター、人間のようなナレーションなどの機能を提供することで、AIプロモビデオの作成を簡素化します。これにより、広範なビデオ編集の経験がなくても、スクリプトをプロフェッショナルなプロモビデオに変換できます。

HeyGenはさまざまなプロモビデオのニーズに対応するテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた幅広いテンプレートと、ドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた直感的なオンラインエディターを提供しています。これにより、製品ビデオ、イベントビデオ、またはソーシャルメディアプラットフォーム向けのあらゆる種類のプロモビデオの作成が簡単になります。

HeyGenは特定のイベント向けのプロモーションコンテンツを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは、ダイナミックなイベントビデオや製品ビデオを簡単に制作できる理想的なAIイベントプロモビデオメーカーです。メディアライブラリ、ストック写真とビデオ、ブランディングコントロールを活用して、あらゆる機会に高品質なプロモーションコンテンツを作成できます。