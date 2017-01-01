AIイベントプロモジェネレーター：簡単なビデオ作成
スクリプトからテキストをビデオに変換し、インパクトのあるプロモーションビデオを簡単に作成してエンゲージメントを高め、貴重な時間を節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターや小規模ビジネスオーナー向けに、45秒のダイナミックなビデオを作成することを想像してください。「ソーシャルメディアキャンペーン」を個性的に高めることを目指しています。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、フレンドリーな「AIアバター」がイベントの詳細を説明し、キャッチーでモダンなバックグラウンドトラックが伴います。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」するシームレスなプロセスを強調し、どのプラットフォームでも目を引く「プロモーションビデオ」を作成します。
マーケティングマネージャーやスタートアップ創業者向けに、制作コストを削減しながら高品質な「イベント広告」を作成することに焦点を当てた60秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、スムーズなトランジションとHeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」によるプロフェッショナルで安心感のあるトーンを使用します。このビデオは、プラットフォームがどのようにしてユーザーが「時間とコストを節約」しながら品質を損なうことなくプロフェッショナルなビデオ作成を可能にするかを示します。
コンテンツクリエイターやマーケティングスペシャリスト向けに、さまざまなプラットフォームでの「イベントプロモーション」の「エンゲージメントを高める」ためのインパクトのある30秒のショートビデオを開発してください。このビデオは、魅力的なストック映像を「メディアライブラリ/ストックサポート」から利用し、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを使用したクリエイティブで視覚的に豊かなスタイルが必要です。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、Instagramストーリーやメールマーケティングキャンペーンなど、さまざまなチャネルにコンテンツを適応させる容易さを示し、メッセージが共鳴することを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはイベントオーガナイザーが魅力的なプロモーションビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、直感的なAIイベントプロモジェネレーターを使用して、イベントオーガナイザーが高品質なプロモーションビデオを簡単に制作できるようにします。多様なテンプレートとAIアバター、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用して、エンゲージメントを高め、時間とコストを節約します。
HeyGenが強力なAIプロモビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、使いやすいインターフェースと強力な機能により、効果的なAIプロモビデオメーカーとして際立っています。シンプルなドラッグアンドドロップエディターを使用して、スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、インパクトのあるイベント広告を生成できます。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのためのAIアバターとカスタムボイスオーバーをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を提供し、ソーシャルメディアキャンペーンやメールマーケティングにユニークなタッチを加えます。これにより、アイデアを生成し、イベントプロモーションを最大限にパーソナライズできます。
HeyGenのプロモーションビデオを異なるソーシャルメディアプラットフォームに適応させることはできますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームにプロモーションビデオを最適化することを可能にします。私たちのツールはアスペクト比のリサイズとエクスポート、ブランディングコントロールをサポートしており、すべての希望するチャネルでイベントプロモーションが洗練されプロフェッショナルに見えることを保証します。