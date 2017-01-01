AIイベントジェネレーター：イベントをより速く計画・プロモート
イベントプロモーションを手軽に向上させ、AIイベントジェネレーターのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトから直接魅力的なビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
イベントプロモーションの効率化がこれまでになく簡単になりました。この45秒のモダンでプロフェッショナルなビデオは、エネルギッシュで洗練されたサウンドトラックと明瞭なナレーションを特徴としており、小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに設計されています。AIイベントプロモーションジェネレーターの力を活用して、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を利用し、シームレスでインパクトのあるコンテンツを作成する方法を紹介します。
イベントプランニングプロセスを変革し、インテリジェントな支援で時間を節約しましょう。この60秒のビデオは、スムーズなトランジションと落ち着いたインスピレーションを与えるビジュアルスタイル、そして親しみやすく安心感のあるナレーションで、忙しいイベントプランナーに直接語りかけます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、簡単に字幕を追加できる機能を備えたツールが、どのようにしてビジョンを効率的に実現するかを示します。
比類のない簡単さで画期的なバーチャルイベントのアイデアを作り出すことを想像してみてください。この30秒の未来的でダイナミックなビデオは、魅力的な現代的なサウンドトラックと多様なイベントシナリオを紹介し、革新者やテクノロジーに精通したプロフェッショナルを対象としています。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、革新的なコンセプトを生成し、素晴らしいプロモーション素材を組み立てる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして革新的なイベントアイデアとプロモーション素材を生成するのを助けてくれますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、イベントオーガナイザーがクリエイティブなイベントアイデアを生成し、魅力的なプロモーション素材を作成するのを支援します。AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、魅力的なソーシャルメディア投稿や広告を簡単に作成し、イベントを際立たせ、クリエイティブな視点を刺激します。
HeyGenはイベントのビジュアルコンテンツにどのようなクリエイティブなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、イベントのロゴや特定のカラーパレットをすべてのビデオコンテンツに統合することができます。これにより、すべてのマーケティング素材やイベントウェブサイトのビジュアルで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを確保し、クリエイティブなインパクトを高めます。
HeyGenはイベントプロモーションのためのソーシャルメディアビデオの作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenはソーシャルメディア用の洗練されたプロモーションビデオの作成を非常に簡単にします。スクリプトからのテキストビデオ、AIアバター、さまざまなテンプレートを使用して、魅力的なコピーとビジュアルを迅速に生成し、サインアップを促進し、すべてのプラットフォームでイベントを効果的にプロモートします。
HeyGenはユニークなイベントのためのカスタマイズとパーソナライズされたクリエイティブコンテンツをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、各ユニークなイベントのテーマに完全にマッチするようにプロモーションコンテンツのトーンとスタイルをカスタマイズする力を与えます。生成AIの能力と豊富なメディアライブラリ、柔軟なテンプレートを組み合わせて、本当にパーソナライズされ、関連性のあるマーケティング素材とアイデアを作成することができます。