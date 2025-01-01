AI環境意識向上ビデオメーカー: インパクトを創造

テキストからビデオへの機能を使用して、環境メッセージを魅力的なビデオに変換し、非営利団体のためのインパクトストーリーテリングを手軽に効率的に実現します。

サンプルプロンプト1
ビジネスの利害関係者や潜在的な投資家を対象に、組織の持続可能性イニシアチブとESG報告を紹介する45秒のビデオを開発してください。このビデオは、クリーンなグラフィックスと権威あるAIアバターを使用して主要な事実を提示する、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルが必要です。HeyGenのAIアバター機能を活用して洗練された外観を実現します。
サンプルプロンプト2
一般の人々や学生を対象に、気候変動の重要な問題について教育する60秒のインパクトのあるビデオを制作してください。コンテンツは情報豊かで魅力的であり、明確でシンプルなアニメーションと専門家のナレーションを備え、HeyGenのナレーション生成機能を効率的に使用して明確さとインパクトを確保します。
サンプルプロンプト3
潜在的な寄付者を募るための資金調達活動を促進する環境非営利団体向けに、特に感動的な30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは共感的で緊急性があり、感情的なビジュアルと心のこもったナレーション、HeyGenの字幕/キャプション機能によって生成されたインパクトのある字幕/キャプションを使用して、アクセシビリティと感情的な関与を最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI環境意識向上ビデオメーカーの使い方

AI駆動のビデオ生成で、魅力的な持続可能性ビデオとインパクトのある環境意識向上キャンペーンを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
環境メッセージを書いたり貼り付けたりして始めましょう。AIがあなたの入力を使用して、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用してシームレスにビデオを生成します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
持続可能性ビデオを生き生きとさせましょう。多様なAIアバターから選んでストーリーを語らせるか、コレクションから適切なテンプレートを選んで始めましょう。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
メッセージが世界中で聞かれ理解されるようにします。スクリプトから魅力的なナレーションを自動生成し、正確な字幕を追加して広範なリーチを実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
どのプラットフォームにも最適化されたビデオを作成します。アスペクト比の調整とエクスポートを簡単に行い、環境意識向上キャンペーンがソーシャルメディアやプレゼンテーションで完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ

包括的な環境教育コースを開発し、簡単にグローバルなオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenは環境団体が魅力的な意識向上ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオ生成技術を使用して、環境非営利団体や組織が魅力的な持続可能性ビデオを制作するのを支援します。環境メッセージを強力なキャンペーンに簡単に変換し、インパクトストーリーテリングを強化します。

HeyGenは持続可能性キャンペーンを開発するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、テキストからビデオへの機能、そして持続可能性に焦点を当てた多様なテンプレートを提供し、コンテンツ制作を効率化します。これらのツールを使用して、高品質な教育コンテンツやソーシャルメディア向けのプロモーションビデオを生成できます。

HeyGenは気候変動教育のためのAI駆動ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、気候変動や保全に関する教育コンテンツを開発するための理想的なAI環境意識向上ビデオメーカーです。AIボイスと視覚的に魅力的なコンテンツを活用して、複雑なトピックを明確に説明し、公共の意識を広めます。

HeyGenは環境擁護ビデオを作成するための費用対効果の高いソリューションですか？

はい、HeyGenは費用対効果の高いコンテンツ制作プラットフォームとして設計されており、通常のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。直感的な編集ツール、ブランディングコントロール、AI機能を活用して、効果的なプロモーションビデオを効率的に制作できます。