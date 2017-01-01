現代の企業向け生成AIツールがソフトウェア開発をどのように革新しているかを、この1分間の説明動画で発見してください。技術リーダーやソフトウェアアーキテクトを対象に、プロフェッショナルで明確なナレーション生成を伴うクリーンでアニメーション化されたインフォグラフィックプレゼンテーションのビジュアルスタイルで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とカスタマイズ可能なAIアバターを使用して、技術文書を魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換する方法を示します。

ビデオを生成