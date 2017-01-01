AIエンタープライズジェネレーター: ビジネスオペレーションを革新する
強力なAIソリューションを活用して、企業全体のタスクとワークフローを自動化し、スクリプトからのテキストビデオでインパクトのあるコンテンツを作成します。
企業全体のタスクとワークフローを自動化するために設計されたカスタマイズ可能なAIエージェントによる効率向上を、この90秒のケーススタディで探求してください。この動画はITマネージャーやオペレーションディレクターを対象としており、アクション中の自動化の動的な画面録画を特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用した魅力的なBロールで、プロフェッショナルな字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させた、活気に満ちた情報豊かなナレーションがサポートされています。
スケーラブルな企業AIプラットフォームにおける堅牢なセキュリティの重要性を、この2分間のホワイトペーパーサマリーで解明します。CISOやCTOを対象に設計されたこの動画は、企業のBロールと権威あるナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して一貫したブランディングとマルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
シームレスな統合と強力な開発者ツールがAIエンタープライズジェネレーターをどのように強化するかを、この1分間のチュートリアルで目撃してください。このコンテンツは開発者やソリューションアーキテクト向けに作成されており、コードスニペットとUIデモンストレーションを伴うモダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、複雑な概念を視聴者に案内するフレンドリーなAIアバターを特徴とした、魅力的で教育的なナレーション生成を伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成のためのスケーラブルな企業AIプラットフォームとして機能しますか？
HeyGenは、堅牢なAIアバターとテキストビデオ機能を通じて、ビデオ作成のためのスケーラブルなソリューションを提供する企業AIプラットフォームとして設計されています。これにより、企業はタスクとワークフローを自動化し、ブランドの一貫性を保ちながら効率的で大量のコンテンツ作成を実現します。
HeyGenは企業データとコンテンツのためにどのようなセキュリティ対策を実施していますか？
HeyGenは、企業向け生成AIツール内でのデータの安全な取り扱いを優先し、機密情報を保護するための厳格なセキュリティ管理機能を採用しています。当社のプラットフォームは、業界のベストプラクティスに準拠し、SOC 2 Type IIのような重要なコンプライアンス基準をサポートし、あらゆるレベルで安全な環境を維持します。
HeyGenは既存の企業システムや開発者ツールと統合できますか？
はい、HeyGenは既存のエンジニアリングツールやワークフローとのシームレスな統合を目的として構築されており、企業AI変革のための相互運用可能なプラットフォームです。APIやSDKを含む開発者ツールを提供し、現在のデジタルインフラストラクチャへのカスタマイズと効率的な導入を可能にします。
HeyGenはAIを活用した企業ビデオを作成するためのノーコードソリューションですか？
HeyGenは強力なノーコードAIプラットフォームを提供し、ユーザーが高度な技術的専門知識を持たずにプロフェッショナル品質のビデオを作成できるようにします。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、AIアバターからナレーション生成まで、生成AIを活用したコンテンツ作成を企業チーム全体で可能にします。