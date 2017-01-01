45秒のエネルギッシュで視覚的に魅力的なビデオを想像してください。これは、小規模ビジネスのオーナーが最新の製品発表を促進するために、どのように迅速に魅力的なビデオを制作できるかを紹介します。ターゲットオーディエンスは、効率的なコンテンツ作成ツールを探しているマーケティングチームや起業家です。現代的でクリーンなビジュアルスタイルとアップビートでインスパイアリングな音楽トラックを使用し、HeyGenのAIアバターがスクリプトを生き生きとさせるシームレスな統合を強調し、広範なビデオ制作経験がなくてもプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できることを示します。

