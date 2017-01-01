AI強化トレーニングビデオメーカー：学習とエンゲージメントを向上
従業員のオンボーディングやL&Dチーム向けに魅力的なビデオを迅速に制作。AIアバターを活用してオーディエンスを魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームや教育者向けに設計された30秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。これは、新しいソフトウェアアップデートのためのAI強化トレーニングビデオを開発する簡単さを示します。このビデオは、明確でステップバイステップのビジュアルアプローチと落ち着いた権威あるナレーションを採用するべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリがプロジェクトを迅速に開始できることを強調し、従業員や学生に重要な情報を迅速かつ効果的に提供する方法を保証します。
コンテンツクリエイターやオンラインコーチをターゲットにした洗練された60秒のビデオを開発し、書かれたコンテンツを高品質なビデオ出力に変換する力を示します。ビジュアルスタイルはスリークでプロフェッショナルであり、ダイナミックなテキストオーバーレイと説得力のある明瞭なナレーションを特徴とします。このプロンプトは、ユーザーがHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能をどれほど簡単に利用できるかを示し、ブログ投稿を魅力的なビデオチュートリアルや発表に変換し、時間を節約し、リーチを広げることを目的としています。
HR部門や社内コミュニケーションチーム向けに、30秒の温かく情報豊かなビデオを制作し、新しい会社の福利厚生やポリシーを発表します。ビジュアルの美学は親しみやすく、アニメーションのグラフィックを控えめに取り入れ、安心感のある明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenのナレーション生成の効率性を強調し、ユーザーが発表にプロフェッショナルなナレーションを迅速に追加できるようにし、すべての従業員に一貫した快適なコミュニケーション体験を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオ制作の創造性を高めることができますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとダイナミックなアニメーションを使用して、ユーザーが魅力的なビデオを作成できるようにします。私たちのプラットフォームは複雑なビデオ制作を簡素化し、オーディエンスを魅了する高品質なビデオ出力を保証します。
HeyGenはどのような種類のトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAI強化トレーニングビデオメーカーとして、包括的な従業員オンボーディングモジュールやL&Dチーム向けコンテンツなど、さまざまなトレーニングビデオの制作に最適です。豊富なテンプレートを活用して制作を効率化します。
HeyGenは効率的なコンテンツ作成のためのテキストからビデオへの機能を提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームおよびAIビデオジェネレーターとして、スクリプトから直接テキストからビデオへの強力な機能を提供しています。これにはシームレスなナレーション生成が含まれ、効率を大幅に向上させます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けにビデオをローカライズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは自動字幕/キャプションや多言語ナレーションのサポートなどの機能を備えており、グローバルなオーディエンスに響くコンテンツを簡単にローカライズできます。