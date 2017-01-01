AIメールジェネレーター動画出力：キャンペーンのエンゲージメントを向上

シームレスなテキストからビデオ生成を使用して、メールキャンペーンのためのパーソナライズドビデオコンテンツを迅速に作成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のアップビートなマーケティングビデオを作成し、彼らがどのようにして簡単に魅力的な「AIメールジェネレーター動画出力」をキャンペーンのために制作できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでダイナミックにし、ユーザーインターフェースのクイックカットとポジティブな結果をフィーチャーし、AIの明確で魅力的なナレーションで効果的に利点を説明します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業プロフェッショナルやB2Bアウトリーチチーム向けに設計された45秒のパーソナライズドビデオを開発し、「AIパーソナライズドセールスビデオ」の力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で直接的であり、フレンドリーなAIアバターが視聴者に直接語りかけ、温かく控えめなバックグラウンドミュージックを使用して、個人的なタッチを強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやメールマーケター向けに60秒の情報説明ビデオをデザインし、「AIビデオジェネレーター」が「メールキャンペーン」のための魅力的なコンテンツの作成をどのように効率化するかを説明します。ビデオはプロセスをステップバイステップで説明するクリーンで説明的なビジュアルを特徴とし、アクセス性と理解を高めるために明確な字幕/キャプションをサポートします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーや忙しい起業家を対象にした15秒のモダンなソーシャルメディアビデオを制作し、シンプルなテキストを魅力的な「ソーシャルメディアコンテンツ」に変換する効率性を強調します。ビデオのビジュアルスタイルはテンポが速く、活気に満ちたもので、現代的なバックグラウンドミュージックとシームレスなトランジションを備え、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を活用して、書かれた入力からダイナミックなビジュアルを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIメールジェネレーター動画出力の仕組み

パーソナライズドAI生成ビデオをメールキャンペーンに簡単に作成し、統合してエンゲージメントとコミュニケーションを向上させます。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
AIビデオジェネレーターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。さまざまなAIアバターから選択してメッセージをナレーションし、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
2
Step 2
ブランディングでカスタマイズ
ロゴ、ブランドカラー、ライブラリからの関連メディアを追加して、マーケティングビデオをブランディングコントロールで強化し、一貫性と洗練された外観を確保します。
3
Step 3
メール配信用に最適化
AI生成ビデオをメールキャンペーン用に準備し、適切なアスペクト比とメール設定用のエクスポートを選択して、さまざまなメールプラットフォームにシームレスに統合します。
4
Step 4
メールビデオを生成して共有
最適化された後、最終的な高品質のAIメールジェネレーター動画出力を生成し、メール内に埋め込むかリンクする準備を整え、受信者にパーソナライズドビデオ体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな顧客の声ビデオを制作

.

書かれた証言を説得力のあるAI駆動のビデオナラティブに変換し、メールベースのセールスシーケンス内で信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のメールキャンペーンをパーソナライズドビデオで強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIメールビデオジェネレーターを使用して、スケールでパーソナライズドビデオメッセージを作成することにより、メールキャンペーンを変革します。これらのAI生成ビデオは、メールアウトリーチのエンゲージメントを大幅に向上させることができます。

HeyGenでどのようなAI生成ビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、マーケティングビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツなど、さまざまなAI生成ビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは、カスタムAIアバター、テキストからビデオへの機能、およびさまざまなビデオテンプレートを提供し、あなたのビジョンを実現します。

HeyGenはメールキャンペーン用に特化したビデオ出力のエクスポートをサポートしていますか？

はい、HeyGenはメールキャンペーンにシームレスに統合できる最適化されたAIメールジェネレーター動画出力を提供します。パーソナライズドビデオコンテンツを簡単にエクスポートして、ビデオアウトリーチの取り組みを強化したり、専用のビデオランディングページに埋め込んだりできます。

HeyGenはどのようにしてAIパーソナライズドセールスビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIを使用してパーソナライズドビデオを作成することで、営業チームがセールスシーケンスとマーケティングオートメーションを効率化するのを支援します。この機能により、B2B営業チームは見込み客に対して効果的でカスタマイズされたビデオメッセージを効率的に届けることができます。