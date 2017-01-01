AIメールジェネレーター動画出力：キャンペーンのエンゲージメントを向上
シームレスなテキストからビデオ生成を使用して、メールキャンペーンのためのパーソナライズドビデオコンテンツを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業プロフェッショナルやB2Bアウトリーチチーム向けに設計された45秒のパーソナライズドビデオを開発し、「AIパーソナライズドセールスビデオ」の力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で直接的であり、フレンドリーなAIアバターが視聴者に直接語りかけ、温かく控えめなバックグラウンドミュージックを使用して、個人的なタッチを強調します。
コンテンツクリエイターやメールマーケター向けに60秒の情報説明ビデオをデザインし、「AIビデオジェネレーター」が「メールキャンペーン」のための魅力的なコンテンツの作成をどのように効率化するかを説明します。ビデオはプロセスをステップバイステップで説明するクリーンで説明的なビジュアルを特徴とし、アクセス性と理解を高めるために明確な字幕/キャプションをサポートします。
ソーシャルメディアマネージャーや忙しい起業家を対象にした15秒のモダンなソーシャルメディアビデオを制作し、シンプルなテキストを魅力的な「ソーシャルメディアコンテンツ」に変換する効率性を強調します。ビデオのビジュアルスタイルはテンポが速く、活気に満ちたもので、現代的なバックグラウンドミュージックとシームレスなトランジションを備え、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を活用して、書かれた入力からダイナミックなビジュアルを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のメールキャンペーンをパーソナライズドビデオで強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIメールビデオジェネレーターを使用して、スケールでパーソナライズドビデオメッセージを作成することにより、メールキャンペーンを変革します。これらのAI生成ビデオは、メールアウトリーチのエンゲージメントを大幅に向上させることができます。
HeyGenでどのようなAI生成ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、マーケティングビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツなど、さまざまなAI生成ビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは、カスタムAIアバター、テキストからビデオへの機能、およびさまざまなビデオテンプレートを提供し、あなたのビジョンを実現します。
HeyGenはメールキャンペーン用に特化したビデオ出力のエクスポートをサポートしていますか？
はい、HeyGenはメールキャンペーンにシームレスに統合できる最適化されたAIメールジェネレーター動画出力を提供します。パーソナライズドビデオコンテンツを簡単にエクスポートして、ビデオアウトリーチの取り組みを強化したり、専用のビデオランディングページに埋め込んだりできます。
HeyGenはどのようにしてAIパーソナライズドセールスビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、AIを使用してパーソナライズドビデオを作成することで、営業チームがセールスシーケンスとマーケティングオートメーションを効率化するのを支援します。この機能により、B2B営業チームは見込み客に対して効果的でカスタマイズされたビデオメッセージを効率的に届けることができます。