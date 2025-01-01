AI教育ビデオメーカーオンライン：魅力的なコースを作成

教育コンテンツを変革します。私たちのAIスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能は、学習成果を向上させる魅力的なビデオを迅速に作成するのに役立ちます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに45秒の指導ビデオを開発し、AIアバターを活用して内部トレーニング用の魅力的な教育ビデオを制作する方法を示します。モダンでクリーンなビジュアル美学を提示し、ステップバイステップの画面キャプチャを特徴とし、HeyGenのフレンドリーで親しみやすいAIアバターがインストラクターとして簡潔な説明を提供し、視聴者のエンゲージメントを高めます。
サンプルプロンプト2
高校生や大学生を対象にした30秒の説明ビデオをデザインし、AIビデオジェネレーターが複雑な学術科目を消化しやすい教育コンテンツに簡素化する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはアニメーションインフォグラフィックで、明るく対照的な色とダイナミックなモーショングラフィックを使用し、HeyGenのナレーション生成機能を使用して生成されたエネルギッシュなナレーションと組み合わせて、学習を迅速かつ楽しいものにします。
サンプルプロンプト3
教育機関のマーケティングチーム向けに50秒のプロモーションビデオを制作し、AI教育ビデオメーカーオンラインを使用してブランド化された教育資料を迅速に作成するためのビデオテンプレートの効率性を強調します。洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションとブランドカラーを使用し、HeyGenのテンプレート＆シーンライブラリから直接作成された例を特徴とし、さまざまな学術トピックでブランドの一貫性を維持する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI教育ビデオメーカーオンラインの仕組み

スクリプトから素晴らしいビジュアルまで、AIを使用して魅力的な教育ビデオを簡単に作成し、視聴者と共有する準備を整えます。

1
Step 1
スクリプトを書く
教育コンテンツを入力するには、スクリプトを書いたり貼り付けたりします。プラットフォームはテキストからビデオへの作成をサポートしており、あなたの言葉をオンラインコースやレッスンのためのダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
教育ビデオのプレゼンターとして多様なAIアバターライブラリから選択します。トピックに完全に合うように外観やジェスチャーをカスタマイズします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
高品質で自然なAIボイスを生成してスクリプトをナレーションします。ビジュアルとシームレスに同期させ、プロフェッショナルな学習体験を提供します。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
強力な編集機能で最終調整を行い、完成した教育ビデオをプラットフォーム間でシームレスに共有できるようにレンダリングします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療教育を効率化

複雑な医療概念を明確で魅力的なAI駆動のビデオに簡素化し、重要な医療教育をアクセスしやすく効果的にします。

よくある質問

HeyGenはAIビジュアルとアバターを使って魅力的な教育ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと多様なAIボイスを備えた高度なAI教育ビデオメーカーオンラインです。これらのクリエイティブなAIビジュアルと洗練されたテキストからビデオへの作成を活用することで、スクリプトを魅力的な教育ビデオに変換し、教育コンテンツの作成を効率化します。

HeyGenが効率的なオンライン教育ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、ウェブベースのオンライン教育ビデオメーカーとして、教育コンテンツの作成プロセスを簡素化します。その強力なテキストからビデオへの作成機能により、スクリプトから高品質の教育ビデオを迅速に生成し、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenで教育ビデオの外観と感触をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは教育ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しており、さまざまなビデオテンプレートとブランディングコントロールを含んでいます。ロゴを組み込み、色を調整し、ストック写真やビデオを使用して、AIビジュアルをブランドに完全に合わせることができます。

教育目的のためのAIビデオジェネレーターとしてHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に制作できるようにします。テキストからビデオへの作成機能と多様なリアルなAIボイスを備えており、レッスンプランを魅力的な教育コンテンツに迅速に変換できます。