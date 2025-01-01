AI教育ビデオジェネレーターオンライン：学習ビデオを迅速に作成

高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能でプロフェッショナルなeラーニングビデオを即座に作成します。

253/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門を対象にした60秒の企業研修ビデオを作成し、効率的な従業員オンボーディングに焦点を当てます。情報豊富なグラフィックを伴ったクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確な「字幕/キャプション」と自信に満ちた権威ある「ナレーション生成」を伴います。このビデオは、HeyGenが内部使用のための高品質な「eラーニングビデオ」の制作をどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
学生や生涯学習者向けに設計された30秒の説明ビデオを開発し、複雑な科学的概念を説明します。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポが速く、魅力的なアニメーショングラフィックをアップビートな背景音楽に合わせて使用し、明確で熱意ある「ナレーション生成」によってサポートされます。HeyGenで利用可能な多様な「テンプレートとシーン」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を紹介し、直感的な「教育ビデオメーカー」であることを証明します。
サンプルプロンプト3
EdTech企業のマーケティングチーム向けに45秒のテスティモニアルスタイルのビデオをデザインし、AIを活用したコンテンツ作成の利点を語る満足した顧客をフィーチャーします。美学は洗練されてプロフェッショナルで、やや未来的であり、メッセージはリアルな「AIアバター」によって伝えられ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化されます。このビデオは、最小限の労力で高品質な「AI教育ビデオ」を作成する革命的な影響を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI教育ビデオジェネレーターオンラインの仕組み

教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換します。AIを使用してプロフェッショナルで高品質なeラーニングビデオを簡単かつ迅速に生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ技術を使用して、テキストをダイナミックなビデオシーンに変換します。
2
Step 2
プレゼンテーションを選択
プロフェッショナルなAIアバターから選択してレッスンを提供します。選択したアバターにリアルなナレーションを組み合わせて、効果的にオーディエンスを引き付けます。
3
Step 3
ビジュアルで強化
広範なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルとメディアを統合して、ポイントを説明し、学習者をさらに魅了します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに最適化します。AI生成の教育ビデオは、学習者と共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを明確化

.

HeyGenのAI教育ビデオジェネレーターを使用して、医療トピックのような複雑な主題を簡単に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成できるようにします。使いやすいインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリにより、初心者でも簡単に高品質なAIビデオを迅速に開発できます。

HeyGenはeラーニングビデオを魅力的にするためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバターテクノロジーを使用してeラーニングビデオのエンゲージメントを高め、プロフェッショナルな教師アバターを提供します。また、リアルなAIボイスとダイナミックなトーキングヘッドを統合して、AI生成ビデオをよりインタラクティブで魅力的なものにすることができます。

HeyGenの教育ビデオは多様なオーディエンス向けにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenのAI教育ビデオメーカーのツールは、40言語でのコンテンツ生成を含む、グローバルなオーディエンス向けの広範なカスタマイズをサポートしています。ブランドコントロールやカスタムビデオテンプレートを適用して、教育ビデオを特定の教育プロセスやオーディエンスのニーズに合わせて調整することができます。

HeyGenはどのようにしてテキストを高品質なAI教育ビデオに変換しますか？

HeyGenは強力なテキスト-ビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを簡単にダイナミックなAI教育ビデオに変換します。AI駆動のスクリプトと堅牢なナレーション生成を活用し、自動字幕と組み合わせて、洗練された教育コンテンツを迅速に提供します。