学習とエンゲージメントを高めるAI教育ビデオジェネレーター

スクリプトからの高度なテキストビデオ技術を使用して、スクリプトを瞬時に動的な教育ビデオに変換し、時間とリソースを節約します。

140/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しい教育者を対象にした45秒の説明ビデオをデザインし、既存の授業計画から魅力的な学習モジュールを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、関連するストック映像と信頼性のあるナレーションを組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、授業の概要を簡単に魅力的なコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、マーケティング活動におけるAI教育ビデオジェネレーターの利点を紹介します。ビジュアルの美学は洗練されて現代的で、動的なシーンの切り替えとエネルギッシュなナレーションを使用し、アクセシビリティのために目立つ字幕を補完します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを組み込んで、プロフェッショナルな外観と雰囲気を迅速に設定します。
サンプルプロンプト3
eラーニング開発者を目指す人向けに40秒のチュートリアルビデオを作成し、「ブロックチェーンの基本を理解する」などの技術的なテーマでAI教育ビデオを迅速に組み立てる方法を示します。ビデオは明確なステップバイステップのビジュアルガイドと親しみやすい指導的なナレーションを特徴とし、最適な学習のために同期された字幕を提供します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連するビジュアルとグラフィックで説明を充実させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI教育ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使って教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換します。プロフェッショナルで高品質なレッスンを数分で作成し、ビデオ編集の経験は不要です。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツまたはスクリプトを入力することから始めます。プラットフォームのテキストビデオ作成機能がテキストをビジュアルシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
レッスンを提示するために多様なリアルなAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、スクリプトに合わせて動きを同期させることができます。
3
Step 3
ナレーションを生成
高度なナレーション生成機能を利用して、自然な音声のナレーションでビデオを強化し、視聴者に明確さとエンゲージメントを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最終的な教育ビデオを確認し、最後の編集を行い、4K品質を含む希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

.

複雑な医療および科学情報を明確で理解しやすいAI教育ビデオに変換し、多様な学習者の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できるようにします。高度なテキストビデオ作成機能を備えており、広範な編集スキルがなくても高品質のコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは魅力的なアニメーション教育ビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは優れたアニメーション教育ビデオメーカーであり、動的で魅力的なコンテンツを作成できます。カスタマイズ可能なAIアバターとアニメーショングラフィックを活用して、レッスンを生き生きとさせ、エンゲージメントを高めることができます。

HeyGenでパーソナライズされたビデオに利用できるクリエイティブアセットは何ですか？

HeyGenは、パーソナライズされたビデオを強化するための豊富なクリエイティブアセットライブラリを提供しており、多様なビデオテンプレートや豊富なストック写真とビデオが含まれています。リアルなAIナレーションとスクリプトツールと組み合わせることで、真にユニークで影響力のある教育コンテンツを作成することができます。

HeyGenは教育目的のために多言語コンテンツと高品質のビジュアルをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的な多言語サポートを提供しており、自動字幕などの機能を通じて簡単にグローバルなオーディエンスにリーチできます。また、教育ビデオが4K品質のビジュアルとクリアなオーディオで優れた明瞭さを維持することを保証します。