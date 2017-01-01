最新の自然言語処理の進展を示す1分間の教育ビデオを作成してください。このビデオは、実用的なAIの導入を理解しようとする技術専門家を対象としており、プロフェッショナルなAIアバターが明確で魅力的なナレーションでプレゼンテーションを行うべきです。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、洗練された情報豊かなプレゼンテーションを提供し、効果的なAI教育ビデオジェネレーターとして機能します。

ビデオを生成