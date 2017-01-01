AI教育ビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換し、リアルなAIボイスで強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けにブロックチェーン技術の基本を説明する45秒のアニメーション教育ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、重要な概念を強調する動的なテキストオーバーレイを特徴とし、陽気で親しみやすい声で伴われるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツを迅速に制作し、字幕を含めてアクセスしやすさを向上させ、アニメーション教育ビデオを強化します。
コンピュータサイエンスやデータサイエンスのコースに登録している大学生向けに、機械学習アルゴリズムに関する2分間の包括的な教育ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションには、複雑な概念を説明するための詳細なAIビジュアルと図を組み込み、説明的な声と明確化のための戦略的な画面上のテキストプロンプトでサポートします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルを強化し、AIパワードスクリプト機能を使用してこれらの教育ビデオのための魅力的なスクリプトを作成します。
従業員に新しいソフトウェア機能を紹介するための30秒の簡潔な指導ビデオを企業トレーナー向けに開発してください。このビデオは、プロフェッショナルでブランド化されたビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して一貫した外観を実現します。視聴者に更新を案内する落ち着いた権威ある声で、明確さとアクセスしやすさを確保するために読みやすい字幕を含めるべきです。効果的な教育ビデオメーカーとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI教育ビデオジェネレーターとして機能し、AIパワードスクリプトからの迅速なテキストビデオ作成を可能にします。使いやすいインターフェースと多様なビデオテンプレートにより、高品質なコンテンツを効率的に制作する教育ビデオメーカーです。
HeyGenで教育コンテンツにAIアバターとリアルなAIボイスを使用できますか？
はい、HeyGenはアニメーション教育ビデオを生き生きとさせるための幅広いAIアバターとリアルなAIボイスを提供しています。これらのAIビジュアルは、エンゲージメントを高め、複雑なトピックをよりアクセスしやすくします。
HeyGenはアニメーション教育ビデオのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、さまざまなビデオテンプレートとブランディングコントロールを使用して、アニメーション教育ビデオを広範にカスタマイズすることができます。メディアライブラリから1600万以上のストック写真やビデオを使用してコンテンツを充実させ、プラットフォーム内で直接テキストを編集してビデオを作成できます。
HeyGenはテキストビデオ作成と自動字幕をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはテキストビデオ作成に優れており、テキストプロンプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、高品質なナレーションを提供します。また、自動的に字幕を生成して、すべての視聴者が教育ビデオにアクセスできるようにします。