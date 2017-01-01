AI教育ジェネレーター: 魅力的なレッスンをより速く作成
動的な教材で生徒の関心を高め、時間を節約しましょう。AIアバターを使用して、教室を魅了するパーソナライズされたビデオレッスンを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
生徒の関心を高めることを目指す教師のためにデザインされたこの30秒のビデオで、魅力的な教材とダイナミックなクイズで教室を活気づけましょう。HeyGenのAIアバターと豊富なテンプレートとシーンを使用して、複雑なトピックを魅力的な生徒向けリソースに簡単に変換し、ダイナミックでカラフルなビジュアルスタイルと学習者を引きつける熱心なAIナレーターを特徴としています。
特別支援教育の教師やインクルーシブな教室を育む教育者に最適なこの洞察に満ちた60秒のビデオで、個別学習とシームレスな差別化の力を解き放ちましょう。落ち着いた、共感的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと安心感のある声を組み合わせて、HeyGenの字幕/キャプションと広範なメディアライブラリ/ストックサポートが、さまざまな生徒のニーズに応えるためのカスタマイズされた評価とリソースを作成する方法を学び、誰も取り残されないようにします。
新しい教師やカリキュラムの要求に圧倒されている人々のために特に設計されたこの実用的な40秒のビデオで、コンテンツ作成プロセスを合理化し、生徒向けのリソース（ワークシートなど）を生成します。プロフェッショナルなAIアバターがその使用法を明確で効率的なビジュアルスタイルで示し、HeyGenのAI教師ツールは、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを備えた迅速なワークシートジェネレーター機能を提供し、あらゆるプラットフォームに適合します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学校のAI教育ジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは強力なAI教育ジェネレーターであり、学校や教育者が動的な教材を迅速に作成するのを支援します。テキストをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を用いて魅力的なビデオに変換し、学習体験を大幅に向上させ、学校にとって理想的なAIプラットフォームとなります。
HeyGenで教育者はどのような生徒向けリソースを作成できますか？
HeyGenを使用すると、教育者はインタラクティブなビデオレッスンプランから複雑な科目の視覚的な説明まで、多様な生徒向けリソースを簡単に作成できます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、教師がさまざまな評価や教育ニーズに合わせたカスタマイズされたコンテンツを迅速に生成することをサポートします。
HeyGenは教育者が魅力的な学習コンテンツを効率的に作成するのをどのように支援しますか？
HeyGenは高度な教育AIアシスタントとして機能し、教育者がシンプルなテキストスクリプトから高品質なビデオ学習コンテンツを効率的に作成できるようにします。この時間節約のアプローチにより、包括的なレッスンプランや充実した教室教材の迅速な開発が可能となり、貴重なAI教師ツールとなります。
学校はHeyGenで作成した教育ビデオを特定のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、学校や教育者がすべての制作ビデオにロゴやブランドカラーを統合することができます。これにより、すべての教材が一貫したプロフェッショナルなアイデンティティを維持し、学校のコミュニケーション基準に完全に一致する、先進的なAIプラットフォームとしての地位を確立します。