忙しいK-12教育者やカリキュラムデザイナー向けに特別に作られたこの45秒のインパクトのあるビデオで、AI教育ジェネレーターがどのようにあなたの計画プロセスを革新するかを発見してください。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能とボイスオーバー生成機能が、包括的なレッスンプランをより迅速に作成し、貴重な時間を取り戻す方法を、現代的でインスピレーションを与えるビジュアルスタイルと親しみやすく明確なボイスオーバーで体験してください。

ビデオを生成