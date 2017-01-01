AI eコマースビデオジェネレーターで売上を解放
HeyGenの強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、商品説明を魅力的なAI生成ビデオに数分で変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルやクリエイティブエージェンシー向けに、AIビデオジェネレーターの力でシネマティックなビジュアルを生み出す45秒のインスパイアリングビデオを作成してください。このビデオは、ハイエンドでアーティスティックなビジュアルスタイルとドラマチックな照明、感情を揺さぶる音楽スコアを特徴とし、HeyGenのAIアバターがどのように物語を生き生きとさせ、メディアライブラリ/ストックサポートが視覚的なストーリーテリングを豊かにし、パーソナライズされたビデオを通じてエンゲージメントとブランドの記憶を促進するかを示します。
コンテンツ作成に苦労しているソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした60秒のチュートリアルスタイルのプロンプトをデザインしてください。AIマーケティングツールの使用の速さと簡単さを強調します。ビデオはエネルギッシュでクイックカットのビジュアルスタイルを持ち、現代的なバックグラウンドミュージックとHeyGenの字幕/キャプションによる明確なオンスクリーンテキストをサポートし、テンプレートとシーンがどのようにして多様なプラットフォーム向けの迅速なビデオ制作を可能にするかを示します。
ブランドマネージャーや製品発売チーム向けに、生成AIがeコマースビデオマーケティングのためのフォトリアリスティックな出力を作成する影響を強調する20秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルの美学はスリークで未来的かつプレミアムであり、権威あるクリーンなボイスオーバーが伴います。このビデオは、HeyGenの能力がどのようにして驚くべきビジュアルを制作し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに適応させ、製品紹介のためにプロフェッショナルなAIアバターを統合するオプションを提供するかを示す必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてeコマースのためのAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、ビジネスが魅力的なマーケティングコンテンツを簡単に作成できるようにする高度なAI eコマースビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームは、AIアバターとボイスオーバー生成を使用してスクリプトからテキストをビデオに変換し、魅力的な商品紹介のためのコンテンツ作成プロセスを簡素化します。
HeyGenはフォトリアリスティックな商品紹介ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは生成AIを活用して、シネマティックなビジュアルに適した高品質でフォトリアリスティックな出力を生成します。ユーザーはさまざまなビデオテンプレートから選択し、自分のメディアを組み込んで、効果的に視聴者の注意を引く素晴らしい商品紹介ビデオを作成できます。
HeyGenを効果的なAIマーケティングツールにする特徴は何ですか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成、パーソナライズされたビデオ、広範なブランディングコントロールなどの強力な機能を提供することで、強力なAIマーケティングツールとして際立っています。これらの機能により、ビジネスはeコマースビデオマーケティング戦略のためにスケーラブルで高インパクトなAI生成ビデオコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenはどのようにしてブランドのビデオコンテンツを向上させますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む包括的なブランディングコントロールを通じて、すべてのビデオコンテンツで一貫性とプロフェッショナリズムを維持することを可能にします。私たちのプラットフォームは多様なビデオテンプレートとアスペクト比のリサイズオプションを提供し、マーケティングコンテンツが常にブランドに合い、さまざまなチャネルに最適化されることを保証します。