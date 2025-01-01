AI eコマース製品ビデオメーカーで迅速かつ魅力的なビジュアルを

AIアバターで製品紹介を向上させ、すべてのマーケティングチャネルで高コンバージョンの製品説明ビデオを数分で生成します。

245/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エコ意識の高い住宅所有者を対象にした、持続可能な家庭用電化製品のプロフェッショナルな30秒の製品説明ビデオを開発してください。このクリーンで情報豊富なビデオは、AIアバターが利点を明確に説明し、穏やかで安心感のあるナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックでサポートされるべきです。HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「AIアバター」を使用して、複雑な機能を理解しやすくすることを強調してください。
サンプルプロンプト2
ファッションブロガーやトレンドセッターを対象にした、新しいファッションアクセサリーコレクションの魅力的な20秒の製品紹介ビデオを制作してください。このビデオは、エネルギッシュなポップミュージックとクイックでスタイリッシュなトランジションを取り入れたトレンディなビジュアルスタイルを採用するべきです。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質のビジュアルを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でInstagram Reels、TikTok、YouTube Shortsにシームレスに適応させてください。
サンプルプロンプト3
高級スキンケアラインの洗練された45秒の製品ビデオを作成し、目の肥えた高級消費者にアピールしてください。このシネマティックで洗練されたプレゼンテーションは、エレガントなビジュアル、ドラマチックでありながら落ち着いたインストゥルメンタルミュージック、そして国際的なリーチを可能にする完璧に同期された「字幕/キャプション」を特徴とするべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して物語を構築し、すべての重要なメッセージが明確に伝えられるようにし、「字幕/キャプション」で強化してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI eコマース製品ビデオメーカーの仕組み

製品説明と画像を魅力的なビデオ広告やショーケースに簡単に変換するAIパワードの作成ツールです。

1
Step 1
プロジェクトを作成
さまざまなビデオテンプレートから選択するか、製品の詳細を入力して、AIが自動的に製品ビデオのスクリプトを生成するようにします。
2
Step 2
製品アセットをアップロード
高品質の製品写真、既存のビデオクリップ、ブランド要素をメディアライブラリから選んだテンプレートに直接統合します。
3
Step 3
AIアバターでカスタマイズ
AIアバターを追加して、製品の主要な特徴を説明し、利点を強調し、メッセージを魅力的に伝えることで、製品ビデオを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
AI製品ビデオを完成させ、製品ページ、ソーシャルメディア広告、その他のマーケティングチャネルに最適な形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の成功事例を紹介

.

顧客の声を信頼を築き、製品の購入決定を促進する魅力的なビデオストーリーに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な製品紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバター、豊富なボイスオーバー、ダイナミックな音楽を使用して、魅力的な製品紹介ビデオを制作する力を提供します。私たちの豊富なビデオテンプレートとクリエイティブアセットのライブラリを活用して、製品説明を視覚的に魅力的な物語に変え、製品を輝かせることができます。

HeyGenはAI製品ビデオのためにどのようなクリエイティブアセットを提供していますか？

HeyGenは、高品質のAI製品ビデオを生成するための包括的なクリエイティブアセットを提供しています。多様なAIアバター、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、プロフェッショナルなボイスオーバー、そして豊富なストックメディアと音楽のライブラリを含んでおり、ユニークでインパクトのある製品ビデオの作成を可能にします。

HeyGenは製品説明を高コンバージョンのビデオ広告に変えることができますか？

もちろんです。HeyGenは強力なAI eコマース製品ビデオメーカーとして、シンプルな製品説明を魅力的で高コンバージョンのビデオ広告に変えることができます。私たちのテキストからビデオへの作成ツールは、ソーシャルメディア広告などのプラットフォーム向けに最適化された魅力的なコンテンツを効率的に生成し、より良いエンゲージメントと売上を促進します。

HeyGenはどのくらいの速さでシネマティック品質のAI製品ビデオを生成できますか？

HeyGenは、シネマティック品質のAI製品ビデオの制作を大幅に加速します。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターとリアルタイム編集機能を利用して、数分で洗練された製品ビデオを作成することができます。